Gruner + Jahr GmbH

Gruner + Jahr in Verkaufsgesprächen über Prisma Media

HamburgHamburg (ots)

Gruner + Jahr hat exklusive Verkaufsgespräche mit dem französischen Medienunternehmen Vivendi über das Tochterunternehmen Prisma Media in Paris begonnen. Vivendi ist ein führendes Medienunternehmen in Frankreich. Es ist unter anderem engagiert in den Bereichen Musik, TV, Kommunikation, Buch und Games. Über eine eigene Magazin-Publishing-Sparte verfügt Vivendi bisher nicht.

Prisma Media ist der führende Magazinverlag in Frankreich in Print und Digital mit Marken wie Femme Actuelle oder Télé-Loisirs.

Das Verkaufsprojekt ist nun, wie zu Beginn exklusiver Verhandlungen üblich, Gegenstand diverser Abstimmungsprozesse. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu allen weitergehenden Fragen keine Stellung nehmen können.

