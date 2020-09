Gruner + Jahr GmbH

Neues Führungsduo für das Greenhouse: Wibke Dauletiar übernimmt für Tim Adler an der Seite von Eva Messerschmidt

Hamburg / Köln (ots)

Das Greenhouse Innovation Lab von Gruner + Jahr in Kooperation mit der Mediengruppe RTL erhält eine neue Leiterin: Zum 1. Oktober übernimmt Wibke Dauletiar als Managing Director die Aufgaben von Tim Adler, der das Greenhouse bislang gemeinsam mit Eva Messerschmidt geführt hat. Wibke Dauletiar arbeitet bereits seit 2006 für G+J, unter anderem als Head of Mobile Solutions bei G+J e|MS, als Publisherin des STERN und zuletzt als General Managerin Transformation. Tim Adler wird eine neue Position innerhalb des Konzerns antreten, über die in Kürze informiert wird.

Arne Wolter, Chief Digital Officer Gruner + Jahr: "Wibke Dauletiar beeindruckt mit exzellenter Digitalexpertise und Unternehmergeist. Sie kennt G+J, unsere Marken und Produkte seit vielen Jahren und hat wichtige Transformationsprojekte auf den Weg gebracht. Ich freue mich sehr, dass wir sie als Leiterin für das Greenhouse gewinnen konnten. Tim Adler hat das erste Jahr der Greenhouse-Kooperation zwischen G+J und der Mediengruppe RTL mit großem Erfolg begleitet und entscheidende Impulse gesetzt. Ich danke ihm für seine hervorragende Arbeit und freue mich umso mehr, dass er G+J erhalten bleibt."

Julia Reuter, Geschäftsführerin Strategie, Personal & Kultur Mediengruppe RTL: "Das erste gemeinsame Jahr im Greenhouse hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt: Mit unserer gebündelten Kraft und Expertise können wir Innovationsprojekte noch größer denken. Eva Messerschmidt und Wibke Dauletiar werden die gemeinsame Arbeit weiter ausbauen und zusammen mit ihrem Team neue Ideen, Geschäftsmodelle und Produkte für unsere Unternehmen entwickeln. Darauf freue ich mich sehr und wünsche ihnen einen guten Start."

