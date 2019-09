Gruner + Jahr GmbH

Zum 85. Geburtstag: Bertelsmann Content Alliance würdigt Udo Jürgens

Hamburg (ots)

Am 30. September wäre Udo Jürgens 85 Jahre alt geworden. Die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance nehmen den Geburtstag zum Anlass, den großen Entertainer in ihren Programmen und Angeboten zu würdigen - in Sondersendungen, Magazinen, einem Podcast und einem Kinofilm.

UFA FICTION produzierte gemeinsam mit Ziegler Film, Mythos Film und Graf Film das Erfolgsmusical "Ich war noch niemals in New York", das ab dem 17. Oktober im Verleih von Universal Pictures in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Kinos kommt. Unter der Regie von Philipp Stölzl gehen Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach, Uwe Ochsenknecht u.v.m. auf eine turbulente Schiffsreise nach New York - mit mehrmaligem Finden und Verlieren der Liebe und jeder Menge Überraschungen. Weitere Informationen zum Film: http://ots.de/n5WeIB

Der TV-Sender VOX zeigt am 19. Oktober um 20:15 Uhr die vierstündige Dokumentation "Ich wünsch' dir Liebe ohne Leiden - 85 Jahre Udo Jürgens", die anhand von zum Teil noch unveröffentlichtem Material nicht nur den musikalischen Werdegang des Erfolgssängers nachzeichnet, sondern auch der Privatperson Udo Jürgens so nahe kommt wie nie zuvor. RTLplus zeigt außerdem am 23.10.19 um 20:15 Uhr "Merci Udo - Deutschland sagt Danke". (Wh. vom 2.12.16, RTL). In der Show verneigt sich Moderatorin Barbara Schöneberger vor einem großartigen Künstler und präsentiert die beliebtesten Udo-Jürgens-Hits der Deutschen. Weitere Informationen: http://ots.de/7AUKFl

Die Audio Alliance veröffentlicht am 17. Oktober auf der Podcast-Plattform Audio Now einen exklusiven Podcast über das Leben von Udo Jürgens. Darin erinnern sich Menschen, die ihm nahestanden - und die auch in der VOX-Doku zu Wort kommen -, an den Menschen Udo Jürgens und sie beschreiben besondere Momente und was den Künstler Jürgens ausmachte. Ein erster Trailer zum Podcast "Udo Jürgens PRIVAT - seine Wegbegleiter erzählen" ist unter folgendem Link abrufbar: http://ots.de/NmGeXS

GALA, das People- und Lifestylemagazin von Gruner + Jahr, widmet dem Entertainer ein überarbeitetes und erweitertes Sonderheft, das am 17. Oktober erscheint. Darin enthalten sind neben opulenten Fotostrecken aus Jürgens' Leben auch exklusive Interviews, etwa mit seinen Kindern und seinem Bruder Manfred Bockelmann, sowie ein großes Special über die Verfilmung von "Ich war noch niemals in New York".

Im Limes Verlag, Teil der Verlagsgruppe Random House, ist der autobiografische Roman von Udo Jürgens - "Der Mann mit dem Fagott" - erschienen, der sich bislang über 225.000 Mal verkauft hat.

Julia Jäkel, Vorsitzende des Boards der Bertelsmann Content Alliance: "Udo Jürgens hat vier Jahrzehnte lang Menschen begeistert, jung wie alt. Und sein Schaffen wirkt weiter. Wir erinnern an diesen großen Entertainer in zahlreichen Bertelsmann-Medien - eine Hommage zum 85. Geburtstag für einen Künstler, der sich sein Leben lang Bertelsmann eng verbunden gefühlt hat."

Bertelsmann Content Alliance:

Die Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die UFA, die Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.

