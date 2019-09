Gruner + Jahr GmbH

Henri-Nannen-Journalistenschule bekommt einen Ableger

Hamburg (ots)

Die Trägerverlage der Henri-Nannen-Schule, Gruner + Jahr, Zeit und Spiegel, gründen eine zweite Ausbildungsstätte für den journalistischen Nachwuchs: die Nannen-Werkstatt. Als Dienstleister übernimmt die Nannen-Werkstatt die überbetriebliche Ausbildung von Volontären und Jungredakteuren. Interessierte Medienhäuser können ihren Nachwuchs an einem mehrmonatigen Trainingsprogramm teilnehmen lassen, aber auch an einzeln buchbaren Kursen.

Der erste Lehrgang beginnt Mitte 2020, mit Volontären aus den Online-Redaktionen von Spiegel, STERN und Zeit, zudem vom Tagesspiegel, der Sächsischen Zeitung und mehreren G+J-Redaktionen. Trainiert werden die Volontäre von den renommierten Dozenten der Henri-Nannen-Schule.

Zentrales Angebot der Nannen-Werkstatt ist das "Journalistenschul-Volontariat": Im Rahmen eines regulären zweijährigen Volontariats in der Heimatredaktion verbringen die Teilnehmer insgesamt vier Monate in der Nannen-Werkstatt. Zu Beginn ihrer Ausbildung kommen sie für zehn Wochen nach Hamburg, für eine intensive Grundausbildung in Text, Video, Audio, Recherche, Social Media sowie Blatt- und Sitemachen. Später folgt ein einmonatiger Kompaktkurs "Produktentwicklung": Die jungen Journalisten lernen, neue Formate, Produkte und Erlösmodelle zu entwickeln, in Digital und Print. Sie werden dafür mit agilen Innovationsmethoden wie Design Thinking und Scrum vertraut gemacht.

Im zweiten Jahr können die Volontäre in Absprache mit ihrer Redaktion eigene Schwerpunkte setzen. Sie wählen drei Profilkurse an der Nannen-Werkstatt, die sich jeweils eine Woche lang intensiv mit einem Thema beschäftigen. Zur Wahl stehen acht Profilkurse, unter anderem zu Video, Datenjournalismus, Redigieren, Mobile Reporting, Audience Development. Diese Themen-Werkstätten können von interessierten Journalisten auch einzeln gebucht werden.

Andreas Wolfers, Leiter der Henri-Nannen-Schule: "Seit sechs Jahren organisieren wir einmonatige Kompaktkurse für Volontäre anderer Verlage. Das Feedback ist prima, die Nachfrage hoch. Wir haben uns daher entschlossen, das Ganze auszubauen und als Dienstleistungssparte auszugliedern. Es freut mich sehr, zum Start gleich fünf große Verlage an Bord zu haben."

Weitere Informationen zur Henri-Nannen-Schule finden sich hier: www.journalistenschule.de

