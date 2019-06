Gruner + Jahr GmbH

Gründerfamilien übernehmen G+J-Anteile an Motor Presse Stuttgart

Hamburg (ots)

Eigentümerwechsel beim Special-lnterest-Verlag Motor Presse Stuttgart: Die Nachfolger der Gründerfamilie Pietsch, Dr. Patricia Scholten und Peter-Paul Pietsch, übernehmen den 59,9-Prozent-Anteil, den das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr hält. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der österreichischen Kartellbehörden. Die Motor Presse Stuttgart gibt Spezialzeitschriften in Themenfeldern wie Auto, Motorrad, Sport und Freizeit heraus.

Oliver Radtke, G+J Chief Operating Officer: "Wir treiben mit diesem Schritt den Wandel von Gruner + Jahr weiter voran. Es ist unser Ziel, in Deutschland und Frankreich der kreativste und innovativste Verlag mit starken Publikumsmarken - gedruckt wie digital - zu sein, die wir über die Ad Alliance vermarkten. Mit der Bertelsmann Content Alliance entstehen zudem neue Geschäftsmodelle und Projekte im deutschsprachigen Publishing- und Entertainmentmarkt, auf die wir unsere ganze Kraft lenken.

Wir waren uns in äußerst vertrauensvollen Gesprächen mit den Gründerfamilien einig, dass die Motor Presse Stuttgart mit ihrer Vielzahl an Special Interest-Medien vor ganz eigenen, zum Teil deutlich anderen Herausforderungen steht. Es freut uns deshalb, dass die Familie Pietsch/Scholten bereit waren, unsere Anteile zu übernehmen. Für die Zukunft wünschen wir allen Kolleginnen und Kollegen bei der Motor Presse Stuttgart Erfolg und Glück. Wir bleiben mit der Motor Presse Stuttgart freundschaftlich verbunden und werden weiterhin eng kooperieren, auf Redaktions- ebenso wie auf Verlagsseite."

Peter-Paul Pietsch: "Als Nachfolger der Gründer empfinden wir eine besondere Verantwortung für die Motor Presse Stuttgart. Es war für uns deshalb keine Frage, fortzuführen, was in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist. Wir stehen auch in Zukunft voll zur Motor Presse Stuttgart und werden die Geschichte unserer Familie fortschreiben."

Dr. Patricia Scholten: "Wir sind Gruner + Jahr außerordentlich dankbar für die konstruktiven und offenen Verhandlungen, die uns das nun ermöglichen. Wir werden in allerbestem Kontakt bleiben und bei jeder passenden Gelegenheit partnerschaftlich zusammenarbeiten."

Im Zuge dieser Veränderung wird der Vorsitzende der Geschäftsführung, Nils Oberschelp, das Unternehmen verlassen. Er war im Sommer 2017 von Gruner + Jahr zur Motor Presse Stuttgart gewechselt, wo er zuvor mehrere Jahre lang den DPV Deutscher Pressevertrieb als Vorsitzender der Geschäftsführung geleitet hatte.

Dr. Patricia Scholten: "Wir danken Nils Oberschelp sehr herzlich für seinen besonders ideenreichen und zupackenden Einsatz für die Motor Presse Stuttgart. Wir sind außerdem dankbar für sein Verständnis, dass wir in dieser Situation einen Neuanfang an der Spitze der Geschäftsführung wünschen. Sowohl für seine berufliche als auch für seine persönliche Zukunft wünschen wir Nils Oberschelp nur das Allerbeste."

Über die Neubesetzung wird die Motor Presse Stuttgart zeitnah informieren.

