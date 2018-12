Christian Krug wird Chefredakteur Neue Geschäftsfelder bei Gruner + Jahr

Hamburg (ots) - Christian Krug übernimmt eine neue Aufgabe bei Gruner + Jahr: Der 52-Jährige wird vom 1. Januar 2019 an Chefredakteur Neue Geschäftsfelder. In der Funktion soll er weitere inhaltliche Geschäfte entdecken, entwickeln und fördern. Mit dieser neuen, markenübergreifenden publizistischen Position forciert Gruner + Jahr abermals die Transformation und unterstreicht seinen Anspruch als kreativster und innovativster Verlag.

Für diese Aufgabe verlässt Krug nach knapp viereinhalb Jahren die STERN-Chefredaktion. Unter seiner Führung hat der STERN journalistisch für Schlagzeilen gesorgt - etwa mit der Berichterstattung über die Anschläge in Paris im Jahr 2015, dem G20-Gipfel in Hamburg im vergangenen Jahr und allem voran dem Interview mit dem damaligen SPD-Chef Sigmar Gabriel, in dem der seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärte. Darüber hinaus erweiterte er die Markenfamilie des STERN deutlich. Mit CRIME, DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN und JWD wurden drei Magazine erfolgreich am Markt platziert.

Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr: "Ich danke Christian Krug sehr herzlich für seine hervorragende Arbeit und sein großes Engagement für den STERN. Mit seiner Freude am Journalismus und der großen Lust auf gute Geschichten hat er den STERN in den vergangenen Jahren geprägt und damit auch zum Erfolg der neuen Magazine entscheidend beigetragen. Wir freuen uns nun sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian in der neuen Aufgabe."

Christian Krug: "Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die Zeit beim STERN. Ich hatte noch keine beruflich schönere Station - und auch keine forderndere. Ich gehe in die neue Aufgabe bei G+J voller Vorfreude. Und zugleich freut es mich für die STERN-Redaktion sehr, dass dort nun großartige Kollegen antreten, die neue Impulse setzen werden. Ich wünsche ihnen und der Redaktion das Allerbeste."

