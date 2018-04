Hamburg (ots) - Ein neuer Chefredakteur bei Gruner + Jahr: Jens Schröder übernimmt die redaktionelle Verantwortung für die Markenfamilien NATIONAL GEOGRAPHIC und P.M. Bislang war er stellvertretender Chefredakteur der P.M.-Gruppe.

Der bisherige Chefredakteur Florian Gless wird neben Gerd Brüne Publisher der Community of Interest Wissen. Damit leitet Gruner + Jahr den Generationswechsel in dieser CoI ein: Senior Publisher Gerd Brüne wird im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen.

In der CoI Wissen erscheinen 30 Titel, darunter auch alle Titel der GEO-Markenfamilie.

G+J-Produktchef Stephan Schäfer: "Florian Gless hat in den vergangenen Jahren NATIONAL GEOGRAPHIC und P.M. mit allen Ablegern publizistisch hervorragend entwickelt. Jens Schröder war zusätzlich bei P.M. der Motor der Entwicklung. Nun geht es, und darüber freue ich mich sehr, für beide weiter. Mit Florian Gless bekommt die gesamte Wissens-Community zusätzlich zu Gerd Brüne einen weiteren kreativen und umsetzungsstarken Publisher, und mit Jens Schröder rückt ein fachkundiger Journalist an die Spitze von NATIONAL GEOGRAPHIC und P.M., bei dem ich die Titel in besten Händen weiß. Ich bin mir sicher: Die CoI Wissen wird weiter für Innovationen sorgen."

Florian Gless, 50, ist Historiker und Absolvent der Henri-Nannen-Schule. Nach Stationen beim NDR und dem SPIEGEL war er 15 Jahre lang beim STERN in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Managing Editor. 2014 übernahm er die Chefredaktion von NATIONAL GEOGRAPHIC und der P.M.-Gruppe.

Jens Schröder, 45, hat Politikwissenschaft und VWL studiert und anschließend die Henri-Nannen-Schule besucht. Das Handwerk des Wissenschaftsjournalismus lernte er in der GEO-Redaktion, wo er von 2001 bis 2016 als Reporter, Redakteur und zuletzt fünf Jahre als stellvertretender Chefredakteur tätig war.

