NDR Radios weiterhin Nummer 1 im Norden - NDR Info erneut mit Bestwert - NDR 1 Radio MV baut Marktführerschaft in Mecklenburg-Vorpommern aus

Hamburg (ots) - Start: Sonnabend, 9. Juli, ARD Mediathek; am 10. Juli im Ersten, ab dem 27. Juli im NDR Fernsehen In der vierteiligen NDR Doku-Reihe "Waterwoman" besucht die erfolgreichste deutsche Freitaucherin Anna von Boetticher Regionen, die vom Wasser geprägt sind. Was bedeutet Wasser an verschiedenen Orten der Erde? Wie vielfältig ist das Unterwasserleben, und ...

mehr