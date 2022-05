NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR/funk: Neues Auslandsformat ATLAS bringt Klarheit ins Weltgeschehen

Russland greift die Ukraine an, es gibt laufend Bilder und Nachrichten von diesem zerstörerischen Krieg. In Europa steigen die Preise und die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Jeden Tag erscheint die Welt ein bisschen komplizierter, wie behält man bei allen Entwicklungen den Überblick? Das neue Explainer-Format ATLAS von NDR/funk bringt Klarheit ins Weltgeschehen: Im wöchentlichen Rhythmus widmet sich ATLAS in 10- bis 20- minütigen Videos einem spannenden und aktuellen Thema aus einem anderen Teil der Welt.

ATLAS wird von Hyperbole Medien GmbH im Auftrag des NDR für funk produziert. Redaktionell verantwortet die NDR Auslandsredaktion das Format.

Die Hosts Tessniem Kadiri und Don Pablo Mulemba erklären gegenwärtige Probleme und Konflikte. Dafür sprechen sie mit Menschen vor Ort, die aus erster Hand berichten. Korrespondent*innen der ARD geben Hintergrundinformationen und ordnen Sachverhalte ein.

In der ersten Folge geht es um die Wirkung von Putins Kriegspropaganda an russischen Schulen und Hochschulen, die Russland als Friedensbringer darstellt. ATLAS hat mit einem 28-jährigen Lehrer gesprochen, der in die USA geflohen ist. In seiner Heimat hatte er offen mit seinen Schülerinnen und Schülern über den Ukraine-Krieg gesprochen und auf seinem Instagram-Account ein Selfie von einer Anti-Kriegs-Demo veröffentlicht. ARD Russland-Korrespondent Demian von Osten gibt außerdem einen Einblick in die Lage in Russland. Die erste Folge von ATLAS ist ab sofort auf YouTube, in der ARD Mediathek und auf funk.net zu sehen. Weitere ATLAS Videos gibt es von jetzt an immer mittwochs ab 17 Uhr.

Die Hosts:

Tessniem Kadiri studierte Medienwissenschaften und Französisch und spricht fünf Sprachen: Deutsch, Arabisch, Französisch, Englisch und Spanisch. Sie absolvierte im Rahmen der "WDR Grenzenlos"-Talentwerkstatt eine crossmediale journalistische Ausbildung. Derzeit ist Tessniem Kadiri Reporterin für 1Live, steht für das gesellschaftspolitische Reportage-Magazin "neuneinhalb" vor der Kamera und präsentiert den News-TikTok-Kanal nicetoknow vom WDR.

Don Pablo Mulemba arbeitete zunächst als Social-Media-Redakteur bei ZEIT ONLINE. 2020 absolvierte er ein Redaktionspraktikum im funk-Format "follow me.reports", dessen Host er kurze Zeit später wurde. Seit Juni 2021 ist Don Pablo Mulemba Redakteur und Host eines täglichen News-Podcasts von Spotify. Er moderierte im Rahmen der Bundestagswahl 2021 eine YouTube-Liveshow, in der Jungpolitikerinnen und -politiker, Expert*innen und Erstwähler*innen zu Gast waren.

Die erste Folge schon jetzt in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal von ATLAS: https://youtu.be/LlAVLAnyO9k

