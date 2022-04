NDR Norddeutscher Rundfunk

Der NDR Kandidatencheck zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein - Interviewreihe "Hoch hinaus" mit den Spitzenkandidaten

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein? Und was wollen sie als Abgeordnete erreichen? Schnelle Antworten liefert der neue NDR Kandidatencheck. Auf NDR.de/Kandidatencheck stellen sich die Direktkandidat*innen der einzelnen Wahlkreise mit einem selbstgedrehten Video und einem politischen Steckbrief vor. Das Online-Portal ist ab sofort freigeschaltet.

Alle Direktkandidat*innen der für die Wahl zugelassenen Parteien konnten sich bis Anfang April an der NDR Aktion beteiligen und für alle galten die gleichen Bedingungen: dieselben drei Fragen in jeweils einer Minute zu beantworten. Genutzt haben diese Möglichkeit gut 70 Prozent der Direktkandidat*innen. Der NDR veröffentlicht die Videos nun unverändert und hat zuvor sichergestellt, dass die Regeln eingehalten wurden.

Für die Spitzenkandidat*innen aller im Landtag vertretenen Parteien ging es zudem "Hoch hinaus" auf den Holtenauer Leuchtturm in einer neuen Interviewreihe für das "Schleswig-Holstein-Magazin" im NDR Fernsehen: Was treibt sie an, worin besteht ihre persönliche Motivation für diese Aufgabe an der Spitze?

Auch bei NDR 1 Welle Nord sind die Spitzenkandidat*innen von CDU, SPD, Grünen, FDP, AfD und dem SSW zu Gast. In sechs Sondersendungen vom 25. April bis zum 2. Mai stehen sie jeweils ab 18.00 Uhr im Radio eine Stunde Rede und Antwort. Das "Schleswig-Holstein Magazin" sendet drei Sondersendungen mit den Ministerpräsidentenkandidat*innen Monika Heinold (Grüne), Thomas Losse-Müller (SPD) und Daniel Günther (CDU) um 19.30 Uhr am 29., 30. April und 1. Mai um sowie Themenschwerpunkte zur FDP, der AfD und dem SSW.

Schließlich lädt der NDR kurz vor der Wahl am 4. Mai um 20.15 Uhr zum ebenfalls neuen NDR Wahl-Chat ein, einem interaktiven Triell mit den drei Ministerpräsidentenkandidat*innen. Das Triell wird live auf NDR.de/sh übertragen, die User*innen können interaktiv Fragen über einen Chat an Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller(SPD) und Monika Heinold (Bündnis90/Die Grünen) stellen.

Alle Interviews, aktuellen Berichte und viele Fragen und Antworten zur Landtagswahl Schleswig-Holstein sind auf NDR.de/sh jederzeit abrufbar.

