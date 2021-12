NDR Norddeutscher Rundfunk

Abschied von NDR Kultserie "Neues aus Büttenwarder" mit einzigartigem Finale

Die vier letzten Folgen: Sonnabend, 25., und Dienstag, 28. Dezember; Abschieds-Dokumentation: Dienstag, 28. Dezember, NDR Fernsehen

Alle Folgen und Dokumentationen sind jeweils 24 Stunden vor der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar

Podcast: schon jetzt in der ARD Audiothek

Eine norddeutsche Erfolgsgeschichte endet mit einem einzigartigen Finale: In seinem diesjährigen Weihnachtsprogramm zeigt das NDR Fernsehen die letzten vier Folgen von "Neues aus Büttenwarder". Zum ersten Mal in der 24-jährigen Geschichte bauen diese Episoden mit Bauer Arthur "Adsche" Tönnsen (Peter Heinrich Brix) als Hauptfigur aufeinander auf und erzählen eine zusammenhängende Geschichte. Zudem nimmt das NDR Fernsehen mit der neuen Dokumentation "Letztes Gedeck in Büttenwarder" Abschied von der Kultserie. Und es gibt eine Premiere für die Ohren: Der NDR hat drei "Büttenwarder"-Folgen in einer besonderen Hörfassung entwickelt. Der Podcast mit Schauspielerin Saskia Fischer basiert auf Original-TV-Folgen mit Jan Fedder und Peter Heinrich Brix. Die drei Episoden stehen ab sofort in der ARD Audiothek zur Verfügung und sind auch sonst überall zu hören, wo es Podcasts gibt.

24 Jahre "Neues aus Büttenwarder" - das bedeutet 2500 Sendeminuten, 4000 Drehbuchseiten und 98 Folgen. Anlass für das Serienende war die Entscheidung von Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix, keine weiteren Folgen zu drehen. Er stand in allen Folgen als "Adsche" Tönnsen vor der Kamera, bis Folge 92 gemeinsam mit Jan Fedder als Bauer Kurt Brakelmann. Die Zuschauerinnen und Zuschauer durften ihnen und dem weiteren Ensemble - u. a. Jürgen Uter, der kürzlich gestorbene Hans Kahlert, Axel Olsson und Sven Walser - seit Beginn an beim Scheitern zuschauen, beim Suchen nach der perfekten Geschäftsidee, dem großen Geld, dem geliebten Nennwert. Die "Büttenwarder"-Bewohner (Bewohnerinnen waren die große Ausnahme) haben gekocht, nackt posiert, Urlaub gemacht, gesungen und getanzt und ihr kleines beschauliches Leben genossen.

In den letzten vier Folgen, die in diesem Sommer erneut in Granderheide und Grönwohld (Kreis Stormarn) entstanden sind, geht es einmal mehr um Heimat und deren Verlust. Adsche hat eine ganze Weile zurückgezogen gelebt, ist nicht mehr aus seinem Bauernhaus herausgekommen. Dann plötzlich spürt er neue Energie und ein Plan nimmt Gestalt an, der ihn selber begeistert. Er will auf dem "Terräng" einen Erlebnispark errichten. Doch als er die Idee Bürgermeister Griem (Jürgen Uter) präsentiert, erwartet ihn eine böse Überraschung. Griem, der auch sein Vermieter ist, hat Adsche schon lange gekündigt. Und Adsche erfährt auch, wer seine Nachmieter sein werden: ein Haufen Milizionäre, die offenbar aus dem ehrwürdigen Brakelmannschen Anwesen einen Truppenübungsplatz machen wollen. Adsche ist zu allem entschlossen, um sein "Terräng" gegen die feindlichen Truppen zu verteidigen. Die brüchige Koalition von Adsche, seiner Schwester Ylvie (Suzanne von Borsody) und Cousin Jürgen Seute (Dirk Martens) wird auf eine letzte unerbittliche Charakterprobe gestellt...

Ergänzend laufen über Weihnachten im NDR Fernsehen weitere Dokumentationen aus der Serien-Geschichte und insgesamt mehr als 20 Folgen auf hochdeutsch noch einmal im Programm. In der plattdeutschen "Büttenwarder"-Nacht fragen "Adsche" und Co. außerdem in zehn Folgen, wat dat schall.

Die Drehbücher schrieb "Büttenwarder"-Hausautor Norbert Eberlein. Regie bei der Serie führte zum ersten Mal Stephanie Stoecker ("Notruf Hafenkante"). Hinter der Kamera stand erneut Maximilian Lips, Produzent war wieder Valentin Holch (Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft). Die Redaktion im NDR hatte Diana Schulte-Kellinghaus.

Die Sendetermine im NDR Fernsehen

Die vier letzten Folgen (95-98): Sonnabend, 25. Dezember, 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, und Dienstag, 28. Dezember, 20.15 Uhr und 20.45 Uhr

Die 30-minütige Abschiedsdoku "Letztes Gedeck in Büttenwarder": Dienstag, 28. Dezember, 21.15 Uhr (Autor: Jan Peter Gehrckens)

Wiederholung 20 weitere Folgen auf hochdeutsch: ab Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, 19.30 Uhr

Plattdeutsche "Büttenwarder"-Nacht: in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ab 0.10 Uhr

In der ARD Mediathek

Alle Folgen und alle Dokumentationen sind jeweils 24 Stunden vor der Ausstrahlung abrufbar.

Der Podcast

Für die ARD Audiothek erzählt Saskia Fischer ("Großstadtrevier") als Adsches Schwester Ylvie drei Geschichten aus dem fiktiven Dorf zwischen Hamburg und Flensburg: "War wohl Mord", "Gerlinde" und "Topptach". Die Podcast-Folgen sind jeweils 30 Minuten lang und in der ARD Audiothek zu hören unter https://www.ardaudiothek.de/sendung/neues-aus-buettenwarder/92834438

