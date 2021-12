NDR Norddeutscher Rundfunk

Hände zugunsten von Kindern in Corona-Zeiten: NDR 2 versteigert signierte Gips-Abdrücke von Stars

Hamburg (ots)

"Hand in Hand für Norddeutschland: Hilfen für unsere Kinder" lautet der Titel der diesjährigen NDR Benefizaktion. Für NDR 2 haben zahlreiche Stars den Titel wörtlich genommen und ihren Handabdruck in Gips gegossen. Die goldenen Unikate werden ab Freitag, 3. Dezember, im Tagesprogramm von NDR 2 versteigert. Der gesamte Erlös kommt zu 100 Prozent Projekten der vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes zugute.

Der signierte Handabdruck von Max Giesinger kann ab Freitag, 3. Dezember, ersteigert werden. Am Montag, 6. Dezember, kommt der Handabdruck von Michael Patrick Kelly unter den Hammer. Einen Tag später gehen die Unikate von Zoe Wees und Nathan Evans in die Auktion. Die Abdrücke von Nico Santos und Simon Le Bon (Duran Duran) können am Mittwoch, 8. Dezember, ersteigert werden. Am Donnerstag, 9. Dezember, stehen die Gips-Kunstwerke von Michael Stich und Alvaro Soler auf dem Programm. Am finalen Tag der Aktion (Freitag, 10. Dezember) werden gleich zwei "Duette" versteigert: die Abdrücke von Johannes Oerding und Wincent Weiss, die bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Radiopreises gemeinsam auf der Bühne standen, sowie von Sänger Johannes Strate und Gitarrist Kristoffer Hünecke von Revolverheld.

Die Auktionen werden jeweils im "NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" und im "NDR 2 Nachmittag mit Jessica und Sascha" durchgeführt. Unter NDR.de/NDR2 sind die Gips-Abdrücke und das jeweilige aktuelle Höchstgebot zu sehen. Gebote können per Mail an studio@ndr2.de abgeben werden.

Die Versteigerungen in der Übersicht:

Freitag, 3. Dezember

9.30 Uhr bis Montag, 6. Dezember, 9.00 Uhr: Max Giesinger

Montag, 6. Dezember

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Michael Patrick Kelly

Dienstag, 7. Dezember

7.00 Uhr bis 9.00 Uhr: Zoe Wees

14.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Nathan Evans

Mittwoch, 8. Dezember

7.30 Uhr bis 9.30 Uhr: Nico Santos

15.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Simon Le Bon

Donnerstag, 9. Dezember

7.00 Uhr bis 9.00 Uhr: Michael Stich

14.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Alvaro Soler

Freitag, 10. Dezember

6.00 Uhr bis 08.00 Uhr: Johannes Oerding und Wincent Weiss

14.00 Uhr bis 16:00 Uhr: Johannes Strate und Kristoffer Hünecke von Revolverheld

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" unterstützt in diesem Jahr Projekte und Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche, die während der Corona-Pandemie psychische und soziale Schwierigkeiten oder sogar innerfamiliäre Gewalterfahrungen erlebt haben. Noch bis Freitag, 10. Dezember, stellen alle NDR Radioprogramme, das NDR Fernsehen und das Online-Angebot NDR.de zahlreiche Hilfsangebote der vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes vor. Sie sind in diesem Jahr Partner der Benefizaktion.

Für die Benefizaktion ist bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE35 201 205 200 400 500 600; Empfänger: Kinderschutzbund im Norden). Unter www.NDR.de/handinhand kann auch online gespendet werden.

Zeitraum der Auktion: Freitag, 3. Dezember, bis Freitag, 10. Dezember

Weitere Informationen zur NDR Benefizaktion im Internet unter www.ndr.de/handinhand

