Jan Delay feat. Ernie und Bert: Sommerhit "Eule" in der Sesamstraße

Premiere: Musikvideo ab Freitag, 25. Juni, auf dem Sesamstraße YouTube-Kanal

HipHop-Legende Jan Delay ist zurück in der Sesamstraße. Zusammen mit Ernie und Bert hat er seinen Sommerhit "Eule" mit einem neuen Text eingespielt. Mit Unterstützung einiger Monster und einer schlaflosen Eule haben sie auch ein Video zum Song produziert.

Der Sesamstraßen-Clip feiert am Freitag, 25. Juni, Weltpremiere. "Eule" von Jan Delay mit Ernie und Bert ist ab 12 Uhr auf dem Sesamstraße YouTube Kanal zu sehen. Hier geht es direkt zum Song:

https://youtu.be/RH2x8SHZhak

Die Story: Bert freut sich am Abend darauf, ins Bett zu gehen. Er mag die Ruhe und möchte schlafen. Aber er hat die Rechnung mal wieder ohne Ernie gemacht. Er und Jan Delay singen: Showtime statt Schlafen! Und viele in der Sesamstraße machen mit. Berts Schlafzimmer wird kurzerhand zum Club, dort tummeln sich plötzlich Monster, eine Eule und andere Puppen, die die Nacht zum Tag machen. Gemeinsam überzeugen sie Bert, dass Schlaf in dieser Nacht überbewertet ist.

Jan Delay verbindet mit Ernie und Bert eine lange Freundschaft. Schon 2011 hatte die Sesamstraße seinen Song "Klar" in einer besonderen Version präsentiert. Der HipHopper hatte mit Ernie und Bert damals über echten Teamgeist gesungen.

Die neue Staffel der Sesamstraße ist ab Oktober in der ARD-Mediathek zu sehen und im KiKA - dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Mehr aus der Sesamstraße gibt's in der Sesamstraßen-App - jederzeit, kostenlos und werbefrei.

