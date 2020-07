NDR Norddeutscher Rundfunk

Wussten Sie, dass in Niedersachen die älteste nachgewiesene Familie der Welt lebt? Dass der längste Trabbi der Welt sein Zuhause in Ludwigslust hat? Dass sich die weltgrößte Nagellacksammlung in Hamburg befindet? Norddeutschland steckt voller Rekorde. Und diese stehen im Mittelpunkt der neuen Reihe "Rekorde des Nordens - präsentiert von Olivia Jones" im NDR Fernsehen. Deutschlands bekannteste Travestiekünstlerin und Kiez-Ikone entdeckt überraschende Superlative, trifft die Rekordhalterinnen und Rekordhalter und stellt deren skurrile und unglaubliche Geschichten vor. Auftakt ist am Freitag, 7. August, um 21.15 Uhr.

Olivia Jones: "Ich bin ganz aufgeregt: Meine erste eigene NDR Sendung und gleich ein so spannendes Projekt. Wenn man wie ich auf St. Pauli lebt und arbeitet, hat man schon viel gesehen. Aber die Rekorde, die wir ausfindig gemacht haben, toppen wirklich vieles. Ich sage nur: bunter, schriller, weiter. Ich stiefele auf dem Land durch den Matsch, reite auf einem Eisenschwein, besuche in der Heide eine Art Märchenkönig. Das ist wirklich eine Show für die ganze Familie mit dem jetzt wohl buntesten Huhn vom NDR."

Einen außergewöhnlichen Weltrekordversuch gibt es gleich exklusiv in der ersten Ausgabe. In Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern will Sebastian Sack beweisen, dass er in einem Lied die meisten Musikinstrumente der Welt spielen kann. Mit dabei Klangkörper, von denen man denkt, die gibt es gar nicht. In Schacht-Audorf, direkt am Nord-Ostsee-Kanal mitten in Schleswig-Holstein, hat sich Olivia Jones Großes vorgenommen. Sie will das schwerste Fahrrad der Welt, das "Eisenschwein", bezwingen.

In Folge zwei am Freitag, 14. August, um 21.15 Uhr macht sich Olivia Jones unter anderem auf den Weg nach Niedersachsen, wo sie zu Gast in einem etwas anderen Märchenpark ist und feststellt: Der wohl skurrilste Rekord des Nordens befindet sich eindeutig in Bispingen bei Uwe Schulz-Ebschbach. In Hamburg will Rekordsportler Muhamed Kahrimanovic einen neuen Weltrekord aufstellen: die meisten in einer Minute mit der Hand zerschlagenen Glasflaschen in Luftballons. Sollte ihm dieser Rekord gelingen, will er ihn seinem frischgebackenen Enkelsohn widmen.

Die dritte Sendung von "Rekorde des Nordens" startet direkt mit einem Duell der ganz besonderen Art. Zwei Schwägerinnen aus Wremen in Niedersachsen treten im Krabbenpulen gegeneinander an. Eine von ihnen wird einen Weltrekord holen. Wer das sein wird und wie es um den Haussegen steht, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Rekorde des Nordens - präsentiert von Olivia Jones" am Freitag, 21. August, um 21.15 Uhr im NDR Fernsehen.

