"Norddeutschland Kompakt" - Mehr Berichte aus dem Norden im Digitalradio NDR Plus

NDR Plus, das norddeutsche Schlagerradio des NDR, verstärkt die Berichterstattung aus dem Norden: In "Norddeutschland Kompakt" erfahren die Hörerinnen und Hörer von NDR Plus ab sofort von Montag bis Sonnabend um 9.30 Uhr, 12.30 Uhr und 15.30 Uhr, was in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg wichtig ist. Regionale Informationen aus den vier norddeutschen Bundesländern in drei Ausgaben täglich, stets das Wichtigste aktuell zusammengefasst: Die zusätzliche Rubrik ergänzt die Nachrichten, die NDR Plus zu jeder vollen Stunde für den Norden sendet.

Mit diesem Service erweitert NDR Plus sein Programmangebot, das neben der besten Musik aus 50 Jahren Schlagergeschichte, internationalen Evergreens und instrumentalen Welterfolgen auch Interviews mit Künstlern, die wöchentliche "Schlagerparade" und das "Schlager ABC" umfasst. Neben den Nachrichten runden Wetterinformationen und aktueller Verkehrsservice das Angebot ab.

NDR Plus ist über DAB+, als Livestream im Internet z.B. über die NDR Radio App oder über DVB-S Radio (digitaler Satellit) zu hören. Mehr Informationen zum Programm gibt es unter www.NDR.de/ndrplus

