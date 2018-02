NDR trauert um den Journalisten Jürgen Heuer

Hamburg (ots) - Das NDR Landesfunkhaus Hamburg trauert um Jürgen Heuer, der am Freitag, 23. Februar, nach langer schwerer Krankheit in Hamburg im Alter von 56 Jahren verstorben ist. Jürgen Heuer leitete seit 1997 das landespolitische Ressort des "Hamburg Journal". Seiner Arbeit als leidenschaftlicher Journalist, profunder Kenner der hamburgischen Landespolitik und engagierter Vorgesetzter von Redakteuren und freien Mitarbeitern galt der Respekt innerhalb und außerhalb des Funkhauses.

Jürgen Heuer war nicht nur im "Hamburg Journal", sondern auch in vielen aktuellen politischen Sendungen des NDR ein gefragter Analyst des politischen Lebens in Hamburg und ein sachlicher, kompetenter Reporter, zum Beispiel bei den Sitzungen der hamburgischen Bürgerschaft. Auch seine Berichte aus Berlin und dem europäischen Ausland wurden allseits geschätzt. Darüber hinaus engagierte sich Jürgen Heuer als langjähriger Vorsitzender der Landespressekonferenz (LPK) Hamburg. Unvergessen werden seine geschliffenen Reden auf den Jahresfesten der LPK bleiben

"Jürgen Heuer hat das 'Hamburg Journal' durch seine Arbeit und sein Engagement in ganz besonderer Weise geprägt. Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sehr großes Vertrauen in seine Berichte, schätzten seine pointierten Interviews und die Fairness, mit der er seine Gesprächspartner auch in schwierigen Interviewsituationen befragte", so Sabine Rossbach, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg.

Auch in Politik und Wirtschaft war er ein allseits geschätzter Gesprächspartner. Jürgen Heuer hat sich trotz seiner schweren Erkrankung auch in den letzten Monaten noch als Journalist in den Redaktionsalltag eingebracht und war seinen Kollegen und Kolleginnen stets ein guter Ratgeber. Das Team des "Hamburg Journal" verliert einen sehr guten Journalisten und einen humorvollen und stets zugewandten Kollegen. "Wir werden ihn sehr vermissen!", sagt Sabine Rossbach, "unsere Gedanken sind bei seiner Familie."

