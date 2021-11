Allgemeine Zeitung Mainz

2G plus Test

Kommentar von Friedrich Roeingh zur Corona-Lage

Die Regierungserklärung von Olaf Scholz hat vor allem offenbart, wie der künftige Kanzler mit dramatischen Krisen umzugehen gedenkt: tiefenentspannt. Nun ist es grundsätzlich kein Nachteil, wenn die Erregungskurve der Entscheider hinter der öffentlichen Debatte zurückbleibt. Wenn aber - wie in Bayerns Kliniken - der Katastrophenfall eintritt oder im Rest der Republik fast unweigerlich vor der Tür steht, helfen keine Beruhigungspillen mehr. Es macht eher den Eindruck, dass Scholz auf keinen Fall den Schluss zulassen will, sich verschätzt zu haben. Dabei würde ihn gerade die Pandemie in die Lage versetzen, den Liberalen ein Stoppschild aufzustellen, die schon jetzt den Kurs der künftigen Ampel zu dominieren drohen. Nicht nur bei der Überbewertung individueller Freiheitsrechte in einer Notlage, sondern ebenso bei der sich anbahnenden Aufweichung des Klimaschutzes. Chance vertan. So kommt die einzig bedeutende Aussage zur Lage an der Corona-Front wieder einmal von Christian Drosten. So elementar die Steigerung der Impfquote ist: Die Erzählung von der Pandemie der Ungeimpften wiegt die Geimpften in trügerischer, ja gefährlicher Sicherheit. Wer das öffentliche Leben nicht wieder komplett herunterfahren will, wird für Innenveranstaltungen 2G plus Test vorschreiben müssen. Das hält den Druck aufrecht, sich impfen zu lassen und ist geeignet, den rasanten Anstieg der Infektionen zu brechen. 3G am Arbeitsplatz und eine Impfpflicht für Pfleger, Erzieher und Lehrer wären weitere Stopp-Schilder gegen einen Katastrophenwinter. Führen heißt immer auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, Herr Scholz.

