Weniger Moral

Kommentar von Christian Matz

Länder wie Großbritannien und Dänemark haben schon vor Monaten den "Freedom Day" ausgerufen. Länder wie Italien und Frankreich haben schon vor Monaten entschieden, den Druck auf Ungeimpfte konsequent zu erhöhen, mit klaren 3G-Regeln. Deutschland hingegen laviert sich seit Monaten ohne klare Strategie und ohne klares Ziel durch die Pandemie. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Dass Dänemark wieder Beschränkungen einführt, ist übrigens kein Widerspruch; auch dies hatte die Regierung angekündigt, sofern sich die Infektionslage wieder verschlechtern sollte. Damit haben sich freilich auch hierzulande die Diskussionen über einen "Freedom Day" vorerst erledigt. Die Infektionen breiten sich zu stark aus, und es gibt dafür offensichtlich auch keine gesellschaftliche Mehrheit. Es geht beim Impfen, mal wieder, ums Ganze. Dass besonders die älteren Risikogruppen geimpft werden müssen, und im Herbst Booster-Impfungen brauchen, war schon im Sommer absehbar; es ist ein katastrophales Versäumnis, dass sie erst jetzt gezielt eingeladen werden. Katastrophal ist auch der moralisierende Unterton, der sich seit Monaten durch die Impfdiskussion zieht. "Tyrannei der Ungeimpften", aus dem Munde eines "Weltärztepräsidenten" - was soll das? Inzwischen dürfte dieser Ton deutlich mehr Menschen vom Impfen abhalten, als dass er sie dazu bewegt. Aber klar ist auch: Ohne mehr Druck auf ungeimpfte Erwachsene - "sinnvollen" Druck -, noch mehr Werbung und noch mehr Überzeugung kann es auch hierzulande nicht weitergehen. Alles andere verstehen auch die Geimpften (die sehr deutlich in der Mehrzahl sind) nicht. Ob nun 2G oder 3G - für beides gibt es ein Für und Wider, zu beachten sind jeweils auch die Nebenwirkungen der Regeln. Auch über eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen ist jetzt zu entscheiden; mindestens in der Pflege muss sie über kurz oder lang kommen. Auch diese Hausaufgabe haben andere Länder schon vor Monaten erledigt. "Hoffentlich geht's gut": Das war zuletzt die deutsche Strategie. Hoffentlich geht das gut, jetzt im Winter.

