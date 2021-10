Allgemeine Zeitung Mainz

Bestürzend

Kommentar von Nele Leubner zur 24-Stunden-Pflege

Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Aber wir können unsere Pflegebedürftigen nur versorgen, wenn wir die Notlage osteuropäischer Frauen ausnutzen? An dieses Thema muss die neue Bundesregierung dringend ran. Deutschland braucht endlich eine echte Pflegereform. Das Problem wird sich mit der demografischen Entwicklung im Land noch deutlich verschärfen. Wir werden immer älter, es wird also immer mehr Menschen geben, die gepflegt werden müssen. Die Illegalität in der 24-Stunden-Betreuung ist auf einem bestürzend hohen Niveau - und würde in keinem anderen Bereich derart stillschweigend toleriert werden. Dass diese Grauzone auch Gefahren für die Senioren birgt, weil im häuslichen Umfeld nahezu keine Kontrollen stattfinden, wird oftmals ebenfalls verdrängt. Solange die illegalen Betreuungspersonen weiterhin preiswert und geräuschlos arbeiten, ist der Druck offenbar nicht groß genug, um tatsächlich hinsichtlich Arbeitsrecht und Pflege-Finanzierung etwas zu ändern. Dafür wären verschiedene Ansätze denkbar, zeigt beispielsweise der Blick nach Österreich. Oder die vom Sozialverband Vdk vorgeschlagene Pflegevollversicherung - denn nur ein Bruchteil der Familien in Deutschland kann sich die tatsächlichen Kosten der Betreuung im Alter leisten. Klar ist: Eine einfache und günstige Universallösung wird es ganz sicher nicht geben. Es braucht künftig mehr Geld für Pflege und Betreuung der Alten und Kranken in der Pflegeversicherung. Dafür muss ein schlüssiges Konzept her.

