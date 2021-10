Allgemeine Zeitung Mainz

Notlösung

Kommentar von Christian Matz zum Corona-"Ausnahmezustand"

Mainz (ots)

Gibt es derzeit in Deutschland eine epidemische Notlage? Klare Antwort, mit Blick auf die Patientenzahlen: Nein. Muss sie deshalb jetzt offiziell beendet werden? Ebenso klar: Nein. Ist das nicht ein Widerspruch? Doch. Aber einer, den wir zumindest die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate aushalten müssen. Gerade steigen die Infektionszahlen; offensichtlich beginnt die zu erwartende Herbstwelle. Verantwortlich dafür sind nicht allein "die" Ungeimpften. Sondern zum einen die Saisonalität des Virus. Zudem gibt es seit Wochen wieder sehr viel "normales" Leben, draußen und drinnen: Die Stadien und Feste füllen sich, auch die Theater, die Clubs und die Veranstaltungssäle. Überall gibt es 2G- und 3G-Zugangsregeln;aber weil eine Impfung zwar sehr gut vor einem schweren Verlauf, aber nicht ganz so gut vor einer Infektion schützt, stecken sich auch Geimpfte an. Die große Frage ist nun, wie stark sich all dies in der nächsten Zeit auf die Kliniken auswirkt. Das Beunruhigende: Während sich die öffentliche Debatte auf die Lage bei Kindern und Jugendlichen fokussiert, steigen die Infektionszahlen gerade bei den älteren, besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Wer 2G jetzt für die beste Lösung hält, liegt vielleicht beim Gesundheitsschutz für die Teilnehmer richtig. Aber er blendet aus, welches enorme gesellschaftliche Spaltpotenzial diese Regel hat. Dies darf nur eine Notlösung für bestimmte Anlässe sein, nicht eine weit verbreitete Dauereinrichtung. Auch wenn sich offenbar viele Politiker und Bürger an strenge Regeln gewöhnt haben: Sobald wie möglich muss die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" auch offiziell beendet werden. Aber leider ist es noch nicht ganz soweit.

