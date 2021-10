Allgemeine Zeitung Mainz

Nicht so rosig

Kommentar von Ute Trunk zu Corona-Tests in Kliniken

Mainz (ots)

Wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt vielerorts den Nachweis über einen negativen Corona-Test, um ins Restaurant oder zum Friseur zu gehen. Auch der Besuch von Freizeiteinrichtungen ist nicht mehr so leicht möglich - es sei denn, es macht einem nichts aus, zusätzlich zum Eintritt oder Essen auch noch den Test zu bezahlen. Doch so mancher, der nicht immunisiert ist, wird nun vermutlich auf solche Vergnügungen verzichten, weil er sie sich nicht mehr leisten kann. Doch wenn Dinge des vermeintlich alltäglichen Lebens schwerer zugänglich gemacht werden, um den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen, betrifft das nicht alle gleichermaßen. Manch einer wird vielleicht durchaus verzichten können oder wollen. Aber es hat für alle Konsequenzen, wenn nun auch schwer Verzichtbares wie der Besuch von lieben Angehörigen teuer wird. Es wird wohl kaum einer aus Kostengründen den Besuch bei der einsamen Oma im Pflegeheim absagen oder den des frisch operierten Ehemanns im Krankenhaus. Doch könnte es für manche jetzt genau darauf hinauslaufen, obwohl Politiker versichern, dass die Corona-Tests in diesen Fällen kostenlos bleiben. Auf die meisten Altenheime trifft das zum Glück auch zu. Es gibt allerdings kaum eine Klinik, die diesen Service für Besucher anbietet - unabhängig davon, ob die Gründe nachvollziehbar sind. Leider erweist sich die Praxis hier nicht so rosig wie die Aussagen der Politiker im ersten Moment glauben machen.

