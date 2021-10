Allgemeine Zeitung Mainz

Extrem rechts

Kommentar von Friedrich Roeingh zu Meuthen und der AfD

Mainz (ots)

Es sind die immer gleichen Rituale: Bevor man vom Steuerrad verdrängt wird, gibt man es "von sich aus" aus der Hand. Das ist bei Jörg Meuthen - unter anderen Vorzeichen - so wie bei Armin Laschet. Das wahrt den Anschein von Selbstbestimmtheit, der nichts an der zwangsläufig folgenden Bedeutungslosigkeit ändert. Bei Meuthen gilt das für den Fall, dass er in der AfD bleiben sollte, wie für den Fall, dass er es seinen Vorgängern Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel gleichtun sollte - mit einer weiteren Parteigründung erneut zu scheitern. Und in der AfD? Wird Tino Chrupalla in seiner Doppelfunktion als Fraktionschef und Parteisprecher noch stärker, als er ohnehin schon ist. Egal, ob seine geduldete Fraktionsvize Alice Weidel auch als Bundessprecherin neben ihm Platz nehmen soll oder ob jemand anderes im Parteivorsitz das West-Gesicht geben darf: Es sind die rechtsnationalen Kräfte um Chrupalla und Björn Höcke, die in den vergangenen Jahren das Bild der AfD bestimmt haben und künftig noch stärker bestimmen werden. Das ist insofern folgerichtig, als es nach der für die AfD durchwachsene Bundestagswahl nicht die Schlappe im Westen ist, die die Parteispitze beeindruckt, sondern ihr Erfolg im Osten. Insofern geht die AfD den umgekehrten Weg wie die Linkspartei: vom Westen in den Osten. Anhaltende Erfolgsaussichten hat allem Anschein nach keine dieser beiden Strategien. Hoffentlich weiß die zur Zeit in jeder Hinsicht kopflose CDU aus dieser Entwicklung die richtigen Schlüsse zu ziehen. Der AfD nachzulaufen, die sich immer stärker ins Abseits manövriert, wäre gewiss der falsche Schluss.

