Nerv getroffen

Kommentar von Jens Kleindienst zur neuen Jugendpartei FDP

Ginge es nach den Jungwählern, dann säßen bei den "Vorsondierungen" zwischen Grünen und Liberalen nicht die künftigen Juniorpartner einer neuen Regierung am Tisch, sondern die beiden Big Player. Auf 44 Prozent der Stimmen kamen Grüne und FDP am Sonntag bei den 18- bis 24-Jährigen. Die 23 Prozent der Fridays-for-Future-Generation für die Grünen sind keine Überraschung, die 21 Prozent für die FDP allerdings schon. Waren es nur die stylischen Lindner-Fotos in Schwarz-Weiß, die gezogen haben? Wohl kaum. Nein, die Lindner-FDP hat geschickt die Sorgen und Bedürfnisse der jungen Generation angesprochen: Die pointierte Kritik an vielen Corona-Beschränkungen traf auf offene Ohren, weil das den Jungen abverlangte Pandemie-Opfer besonders groß war (und teilweise ist). Die Forderung nach einem Digitalisierungs-Turbo? Schreckt die Jungen nicht, sondern wirkt eher wie eine Verheißung. Eine neue, zumindest teilweise private Altersvorsorge? Das Vertrauen in die gesetzliche Rente ist in der Generation U30 sehr überschaubar. Warum also nicht nach schwedischem Vorbild mit Aktien für die Rente sparen? Bleibt das Klima-Thema. Auch hier macht die FDP ein Angebot, und zwar jenen, die mit der Alarm-Rhetorik der Thunbergs und Neubauers nicht so viel anfangen können, sondern eher auf technologischen Fortschritt, Unternehmertum und die Kräfte des Marktes setzen. Das Wichtigste aber: Nach 16 Jahren großer Koalition und mindestens zehn Jahren Schneckentempo beim Klimaschutz stehen Grüne und FDP für ein radikales Ende des "Weiter so". Damit treffen beide Parteien den Nerv der jungen Generation, die gerade ihre Felle davonschwimmen sieht.

