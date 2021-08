Allgemeine Zeitung Mainz

Bloß nicht

Kommentar von Christian Knatz zur Offenlegung des Impfstatus

Mainz (ots)

War ja klar. Es ist angeblich mal wieder der Datenschutz, der das Gute fernhält und das Schlechte fördert. Warum nicht Arbeitgebern das Recht zusprechen, den Impfstatus ihrer Beschäftigten zu erfahren?, fragen ebendiese Arbeitgeber - und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht daraus ein "Warum nicht?". Weil es ein Dammbruch wäre, jedenfalls dann, wenn es ausnahmslos so geregelt würde. Gewiss könnte der Verzicht auf den Schutz persönlicher Daten vieles einfacher machen. Wenn zum Beispiel alle ihre Krankenakten an zentraler, einsehbarer Stelle hochladen müssten, hätten es Ärzte, Sanitäter und damit im Notfall auch Patienten leichter. Aber eben auch Versicherungen und Unternehmen, die sich dann die kerngesunden Kunden und Bewerber herauspicken können. Dass der Datenschutz ungeschoren durch die Corona-Krise kommt, ist übrigens eine Mär. Dafür stehen schon die sehr problematischen Erfassungsbögen mit den Kontaktdaten, mit denen vielerorts mehr geschludert wird, als die Polizei erlaubt. Wer Datenschützern zuhört, statt sie immer nur anzuschreien, konnte mitbekommen, dass die Datenschutzkonferenz bereits am 29. März eine einheitliche Regelung zur "Verarbeitung von Daten über den Impfstatus" gefordert hat. Gegen begründete Ausnahmen von klaren Regeln haben die Fachleute nämlich gar nichts. Lehrer zum Beispiel könnten mit guten Gründen von ihren Dienstherrn zur Impfung verpflichtet werden. Andere Arbeitgeber haben zwar auch das Verlangen nach Druckmitteln und Gewissheit im Gesundheitsschutz. Pauschal aber überwiegt das Interesse der Bürger, ihre heikelsten Daten niemandem offenbaren zu müssen.

