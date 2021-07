Allgemeine Zeitung Mainz

Nur mit Druck?

Kommentar von Sonja Werner zur Impfpflicht-Debatte

Mainz (ots)

Viel Wirbel hat der rheinland-pfälzische Kassenärztechef verursacht, als er vorschlug, Ungeimpften das Reisen zu verwehren. Dabei spricht er zwei Punkte an, die wichtig sind. Punkt 1: Wie können wir - wenn das Impftempo nachlässt und die -bereitschaft sinkt - Menschen davon überzeugen, sich doch immunisieren zu lassen. Aktuell sind in Deutschland 58,2 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft, in Israel liegt diese Quote bei 65,8 Prozent und in den USA sogar nur bei 54,7 Prozent. Die letzten 15 Prozent bis zur Herdenimmunität, hieß es schon lange, werden die mühsamsten sein - und inzwischen spricht man ja sogar von 85 Prozent Impfquote, die nötig sind. Punkt 2: Wer ungeimpft (und unachtsam) reist, hilft unter Umständen dabei, die nächste Welle ansteigen zu lassen. Sollten wir also die Debatte über eine Impfpflicht erneut starten - oder Reisen für Ungeimpfte beschränken? Nein. Auch wenn die täglichen Impfzahlen nicht mehr Höchstwerte erreichen, gibt es noch viele Menschen, die keine Chance auf eine Impfung hatten - oder die Zeit zum Überlegen brauchten. Und für die Jugendlichen fehlen schlicht noch wichtige Impfsicherheitsdaten. Was wir also benötigen, ist geduldige Aufklärung, niedrigschwellige Angebote zum Impfen vor Ort und klug geplante Sonderaktionen. Ob sich jemand mit einer Tombola für die Spritze erwärmen lässt, ist dagegen eher fraglich. Gespräche mit Bekannten und Freunden können da schon eher helfen. Und am Schluss überzeugt manche vielleicht doch nur der soziale Druck, wenn das ungeimpfte Leben schwieriger wird - und die Geduld der Geimpften angesichts neuer Mutationen aufgebraucht ist.

