Klärungsbedarf

Kommentar von Sonja Werner zur Impfung von Kindern

Wenn Karl Lauterbach wieder warnt, winken viele Menschen inzwischen ab. Weil er schon so oft bedrohliche Szenarien heraufbeschworen - oder etwas gefordert hat. Und Prognosen für die Pandemie erstellt, die für uns noch richtig unbequem werden könnten. Übertreibt er also (wieder), wenn er fordert, die Ständige Impfkommission (Stiko) möge doch ihre eingeschränkte Impfempfehlung für Kinder überdenken? Das müssen in den nächsten Wochen die Experten klären - vor allem auch mit Blick auf die Delta-Variante, die vermutlich schon im Juli in Deutschland vorherrschen wird, was nicht mehr weit in der Ferne liegt. Viele Eltern sind auf jeden Fall jetzt schon stark verunsichert, weil klar ist, dass die Delta-Mutation für die Schülerinnen und Schüler spätestens nach den Ferien ein Thema wird. Und weil sie nicht verstehen, warum in anderen Ländern auch Jugendliche reihenweise geimpft werden, während man hier noch so arg zögerlich ist. Tatsächlich wird - und muss - sich bei diesem Thema in den nächsten Wochen einiges klären. Die genaue Rolle von Delta, die Daten der anderen Länder, der Impffortschritt bei den Erwachsenen, das alles wird die Stiko gewiss noch einmal beschäftigen, wenn sie sich fragt, ob ihre eingeschränkte Empfehlung zur Impfung von Kindern auch für den Herbst noch trägt. Ansonsten ist die Corona-Impfung für Kinder eine, die vor allem im Dialog zwischen Kinderarzt und den Eltern besprochen werden sollte. Manche Eltern sind sich schon recht sicher, viele warten aber lieber ab. Wer will es ihnen verdenken, wenn sich selbst die Experten nicht einig sind.

