Kommentar von Friedrich Roeingh zu Baerbock/Kurzstreckenflüge

Das Etikett der Verbotspartei scheint den Grünen nicht mehr zu schaden. Der Ruf Annalena Baerbocks nach einem Verbot von Kurzstreckenflügen hat mit der neuen, gleichfalls brutalen Realität des nachhaltig eingebrochenen Luftverkehrs ohnehin schon seinen Schrecken verloren. Gleichwohl ist die griffige Formel, auf Kurzstrecken möge der Luftverkehr der Bahn bitteschön keine Konkurrenz mehr machen, in zweifacher Hinsicht unterkomplex. Wie genau, liebe Grünen, sieht denn Ihr konkreter Pfad zur schnellstmöglichen Ertüchtigung der Bahn aus? Mit dem Bashen oder Bannen eines Konkurrenten ist es schließlich nicht getan. Und was den Luftverkehr angeht: Kurzstreckenflügen den Garaus machen zu wollen, ist auch hier noch kein Konzept. Es ist aber leichter und auch weniger angreifbar als den Leuten vorzurechnen, um wie viel teurer Fliegen wird, wenn die Kerosinsubventionierung endlich abgeschafft und ein klimagerechter CO2-Preis aufgeschlagen wird. Dabei war die Zeit für eine ehrliche Debatte um die Weiterentwicklung des internationalen Flugverkehrs noch nie so günstig wie jetzt, da auch die USA und China allem Anschein nach einen beschleunigten Ausstieg aus dem CO2-Ausstoß verfolgen. Und weil Businessflüge im Zeitalter der digitalen Kommunikation so schnell nicht mehr auf alte Rekordstände ansteigen werden, begehrt auch die Wirtschaft kaum auf. Wahlen entscheiden aber keine Konzernbosse, sondern Bürger, die so sehnlich wie kaum zuvor vom nächsten Urlaubsflug träumen. Andererseits gilt: Zur kommenden Bundestagswahl wird jede Partei ihren Weg zur Klimawende ausbuchstabieren müssen - nicht nur die Grünen.

