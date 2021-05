Allgemeine Zeitung Mainz

Ein Zeichen

Kommentar von Christian Knatz zu umstrittenen Segnungen

Mainz (ots)

Homosexuelle müssen tiefgläubig sein, um in der katholischen Kirche auszuharren. Lehramtlich wird ihnen wahlweise bescheinigt, verirrte Seelen zu sein oder gar Verwerfliches zu tun. Um so stärker ist das Zeichen, das gleichgeschlechtliche Paare mit der Bitte um kirchlichen Segen setzen. Die trotz kleiner Teilnehmerzahl spektakuläre Aktion von Geistlichen, ihnen just diese Segnung zu geben, nimmt den Impuls auf. Nicht hilfreich sei das, lässt sich Georg Bätzing, Vorsitzender der Bischofskonferenz, zitieren. Man täusche sich nicht. Bätzing hat auch zum jüngsten vatikanischen Nein zu Protokoll gegeben, "dass die pastorale Praxis darüber hinweggehen wird". Viel schlimmer scheint, dass das Bild einer gnadenlosen, manchen Menschen abgewandten Kirche zementiert wird. Dass das Festhalten an Vorbehalten obendrein theologisch nur schütter fundiert ist, betonen etliche Experten - zumindest in Deutschland. Zu einfach machen darf man es sich nicht. In vielen Teilen der römischen Weltkirche herrscht blankes Unverständnis gegenüber dem deutschen (Sonder-)Weg. Vorbehalte gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren gibt es beileibe nicht nur bei der Kirchenführung. Und gegen die schleichende Einebnung des Unterschieds zur Ehe kann der Vatikan sogar mit guten Gründen etwas haben. Das heißt noch lange nicht, dass man solche Beziehungen ablehnen muss. Hier könnte der vor allem verbal starke Papst Franziskus vermitteln: Die Botschaft in die katholischen Lande, es möge jeder nach seiner Fasson selig werden, wäre hilfreich für katholische Einheit in Vielfalt.

