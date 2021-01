Allgemeine Zeitung Mainz

Gut so

Kommentar von Ute Strunk zu den Einreisebeschränkungen

Mainz (ots)

Die Dynamik der Verbreitung neuer Virusvarianten ist besorgniserregend. Zwar sinken aktuell die Zahlen der Neuinfektionen, doch ist noch nicht klar, wie sich die mutierten Erreger auf das Infektionsgeschehen in Deutschland auswirken werden - zumal die Mutationen noch leichter übertragbar sein sollen als die Wildform des Virus. Zudem gibt es wohl erste Hinweise aus Großbritannien, dass die Infektionen mit der UK-Variante zu schwereren Krankheitsverläufen führen können. Doch während zu Beginn der Pandemie die Reiseveranstalter aufgrund der weltweiten Reisewarnung noch alle Reisen abgesagt haben, wurden seit dem Herbst nun etliche Reisen trotz Reisewarnung durchgeführt. Und während Hotels und Gaststätten im Inland für Touristen seit Wochen geschlossen sind, konnten sich Urlauber auf den Kanaren oder Malediven erholen. Mit Blick auf den heimischen Lockdown sind in der aktuellen Situation Reisen in die betroffenen Virusvariantengebiete kaum noch zu rechtfertigen. Gut, dass die Bundesregierung hier jetzt relativ zügig mit Maßnahmen reagiert, die die Ausbreitung der Virusmutanten stoppen sollen. Wenn jetzt auch noch an den Flughäfen auf die Einhaltung der Einreisebestimmungen geachtet und verstärkt kontrolliert wird, umso besser! Vielleicht kann so verhindert werden, dass die Beschränkungen auf weitere Länder ausgeweitet werden. Denn Mutationen, die sich gegenüber dem Wildtyp durchsetzen und andere Virusvarianten verdrängt haben, haben die Tendenz, sich auch geografisch auszubreiten und die Vorherrschaft zu erringen.

