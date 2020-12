Allgemeine Zeitung Mainz

Nach dem 10.1.

Kommentar von Friedrich Roeingh zur Eindämmung der Pandemie

MainzMainz (ots)

Und nach dem 10. Januar? So unvermeidlich der harte Lockdown geworden ist, so geeignet die stille Zeit zu Weihnachten und zwischen den Jahren dafür ist (entgegen der ursprünglichen Fest-Romantik der Politik), so klar ist schon jetzt, dass wir in dreieinhalb Wochen nicht wieder alles werden hochfahren können. Wie lange es braucht, von den extrem hohen Infektionswerten in einer Vielzahl von Regionen wieder herunterzukommen, lässt sich nämlich leichter errechnen, als dass sich die Zunahme von Infektionen vorhersagen ließe. Keinesfalls also werden die am schwersten betroffenen Länder und Regionen am 10. Januar unter den Schwellenwert von 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner fallen. Und dann? Dass sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten vor dieser Frage wegducken, ist der erste kommunikative Fehler in diesem Neuanfang. Der entscheidendere Fehler ist, dass noch immer keine Langzeitstrategie zu erkennen ist, auf die sich der Bund und die Länder einigen könnten. Zur Begriffsbestimmung: Langzeitstrategie bedeutet nicht Planungssicherheit. Wer den Bürgern vorgaukeln wollte, Corona lasse sich mit einer Art Masterplan ohne ständige Anpassungen in den Griff kriegen, der hat in den vergangenen Monaten nicht aufgepasst oder er heißt Christian Lindner. Und trotzdem hat die Entspannung des Sommers und die Hoffnung auf den Impfstoff die Notwendigkeit einer Langfriststrategie vernebelt - bei den Politikern genauso wie bei den Bürgern. Mit dem Unterschied, dass das Volk auf eine größere Weitsicht seiner Vertreter angewiesen ist. Das darf kein zweites Mal passieren. Am dringlichsten ist die digitale Ausstattung der Gesundheitsämter. Hier gab es tatsächlich einen verhängnisvollen Sommerschlaf von Bund und Ländern. Ebenso wichtig: Die flächendeckende Versorgung der Altenheime mit Schnelltests muss nun endlich in die Tat umgesetzt werden. Die Beschaffung müssen die Landesregierungen in die Hand nehmen. Dies den Trägern der Heime zu überlassen, grenzte an unterlassene Hilfeleistung. Bei regionalen Lockdowns müssen nächtliche Ausgangssperren vor Kita- und Schulschließungen in Erwägung gezogen werden. Und das Beispiel Tübingen zeigt, dass sich die Kommunen nicht länger hinter Bund und Ländern verstecken dürfen und sich viel stärker engagieren müssen: bei der digitalen Ausstattung der Schulen, bei der Anschaffung von Luftfiltern oder Entlüftungen, beim Ordern von mehr Bussen im Schülerverkehr und vor allem mit Taxigutscheinen für Senioren. Die Konsequenz: Für die Regierungschefs und Minister, für Landräte und Oberbürgermeister fällt die Weihnachtsruhe ebenso aus wie für Intensivmediziner und -pfleger.

