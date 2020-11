Allgemeine Zeitung Mainz

Wenigstens das

Kommentar von Christian Knatz zu Corona-Weihnachten

MainzMainz (ots)

Ein gefundenes Fressen für Satiriker, um im Sprachbild zu bleiben: Die Weihnachtsgans wird zur Extrawurst. Auf zehn steigt die genehmigte Zahl derer, die gemeinsam feiern dürfen. Schon wird die Fetischisierung des Fests gegeißelt, schon wird das vollendete Chaos beschworen, wenn sich zu den Feinheiten des Föderalismus noch diejenigen des Feiertagskalenders gesellen. Wer an dieser und anderen Stellen rigoros wird, übersieht freilich einen wesentlichen Punkt der Pandemie-Bekämpfung. Zur Stichhaltigkeit rationaler Entscheidungen - Verschärfungen wie Lockerungen - muss längst die Überzeugungskraft treten, um den Bürger jenseits der reinen Vernunft anzusprechen und im besten Fall mitzunehmen. Es beschränkt sich eben nicht auf "Querdenker"-Proteste, dass mit dem Thema Corona emotional umgegangen wird. Den juristischen Bedenken angesichts massiver Freiheitsbeschränkungen ebenbürtig ist die Verletztheit vieler, denen ein großes Stück Lebensqualität genommen wurde. Weihnachten bietet, so gesehen, bei überschaubarem Risiko die Gelegenheit, den übers Jahr so gebeutelten Menschen eines zu zeigen: Den politisch Verantwortlichen ist es keineswegs einerlei, wie sich das Volk fühlt. Wie schlecht es ankommt, wenn Befindlichkeiten ignoriert werden, zeigt die Debatte über ein Böllerverbot. Ein nebensächliches Thema wurde zur großen Sache, weil der Verdacht im Raum steht, jetzt sollten alte Verbotsfantasien Wirklichkeit werden. Das Ohnmachtsgefühl, alles genommen zu bekommen, mag in überschaubarer geselliger Runde weihnachtlicher Gefühligkeit weichen.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell