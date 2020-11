Allgemeine Zeitung Mainz

Kraftakt

Kommentar der Allgemeinen Zeitung Mainz zur Lage auf den Intensivstationen

MainzMainz (ots)

Die Corona-Pandemie bietet eine Gewissheit: dass sich Dinge ständig ändern. Und wenn man nicht aufpasst, meist zum Schlechteren hin. Waren es im Sommer vor allem die Jüngeren, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben, nehmen jetzt auch wieder die Infektionen bei den Älteren zu. Und das ist fatal. Denn während die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Normal- und Intensivstationen derzeit eh schon auf einem relativ hohen Niveau ist und ganz von alleine in den nächsten Tagen weiter steigen wird, rollt im Hintergrund die nächste Welle mit Schwerkranken heran. Und zwar in einer Altersgruppe, bei der mit einer deutlichen Erhöhung auch der Todesfallzahlen zu rechnen ist. Es ist also schlicht unmöglich, diese Pandemie nicht ernst zu nehmen. Doch viele Menschen wollen dies nicht mehr hören. Sie sind der Einschränkungen müde, der Warnungen und Mahnungen - und auch der wechselnden Gewissheiten, an denen man sich manchmal nur wenige Wochen festhalten kann. Trotzdem bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die erneute Verschärfung der Situation einzustellen. Indem alle mithelfen, auch die zweite Welle zu brechen, indem sie Abstand halten, Masken tragen und - auch wenn es schwer fällt - auf soziale Kontakte verzichten. Dem Virus ist es egal, was wir von ihm denken oder ob wir es ernst nehmen. Es wird sich weiter verbreiten, wenn es nur die Gelegenheit hat. Dass es auf den Intensivstationen eng wird, wird sich nicht mehr vermeiden lassen. Den Kollaps der Krankenversorgung müssen wir jedoch vermeiden. Auch wenn es ein weiterer Kraftakt ist.

