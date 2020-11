Allgemeine Zeitung Mainz

Kommentar von Ralf Heidenreich zum Corona-Impfstoff

Wir erleben gerade historische Momente. Auf der einen Seite ein neuartiges Virus, das die ganze Welt lahmlegen kann. Auf der anderen der junge deutsche respektive Mainzer Biotechnologie-Spezialist Biontech, der wahrscheinlich als weltweit erstes Unternehmen einen Impfstoff gegen das Virus und dessen Krankheit Covid-19 zur Zulassung bringen wird. Und das noch in diesem Jahr. Einen Impfstoff, der zwar im Schnellverfahren, aber doch nach geltenden Regeln getestet wird. Im Gegensatz zu manchen Projekten in Russland, China oder Bahrain, wo Impfstoffe mit Einschränkungen, aber ohne die nötigen Tests einfach so zugelassen worden sind. Die Zwischenergebnisse von Biontech sind ein Riesenerfolg im Kampf gegen Covid-19, denn ein festgestellter Infektionsschutz von mehr als 90 Prozent gilt zu diesem Studienzeitpunkt in der Expertenwelt als richtig gut. Bei vergleichsweise milden Nebenwirkungen. Gleichwohl stehen wir noch am Anfang. Zum einen handelt es sich ja im Fall der Fälle um eine Notfallzulassung auf Basis von Zwischenergebnissen. Heißt: Im weiteren Studienverlauf müssen sich die sehr ermutigenden Aussagen zur Wirksamkeit erhärten, muss sich die Verträglichkeit des Impfstoffes klar erweisen. Zum anderen wird ein Biontech-Impfstoff allein die Welt nicht retten. Damit die Bevölkerung durchgeimpft werden kann, braucht es noch weitere Unternehmen, die dem Beispiel des Mainzer Unternehmens in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Und selbst dann werden sich die meisten noch gedulden müssen. Denn erst einmal haben jene Vorrang, die einen Impfschutz besonders dringend benötigen. Und das ist gut so.

