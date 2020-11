Allgemeine Zeitung Mainz

Schnelle Hilfen

Kommentar von Johannes Breckner zur Kultur-Zwangspause

MainzMainz (ots)

Ja, es ist ungerecht, Theater und Kinos, Konzertsäle und Museen zu schließen. Gerade der Kulturbetrieb war vorbildlich kreativ im Erfinden überzeugender Hygienekonzepte. Aber nicht alle Kulturproduzenten haben in den Protestchor gegen den Kultur-Lockdown eingestimmt - sei es aus Angst davor, in die schlechte Gesellschaft der Corona-Verharmloser zu geraten, sei es aus Einsicht. Es geht nämlich darum, dass die Menschen zu Hause bleiben. Dass es weniger Anlässe zum Kontakt gibt. Auch darum, dass die endlich erreichte Einigkeit der Bundesländer nicht durch Ausnahmen durchlöchert wird. Dafür müssen die Betroffenen unterstützt werden. Bisher hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters ihre Rolle als Klassensprecherin der Künste gut absolviert, jetzt sollte sie dafür sorgen, dass die Finanzhilfen für Veranstalter, von der Kultur abhängige Berufe und Solo-Selbstständige hürdenfreier und schneller fließen als im Frühjahr. Deshalb müssen die Kulturverbände bei der Ausgestaltung mitwirken. Denn der Konsens, dass wir auf Kultur als ein wesentliches Werkzeug gesellschaftlicher Bindungskraft und Selbstvergewisserung nicht verzichten können, ist nicht in Gefahr. Die Klage von Kulturbetrieben, mit der Freizeitbranche in einen Topf geworfen zu werden, klingt deshalb übertrieben. Für das Publikum ist der Kulturgenuss sehr wohl ein Stück Freizeit. Wenn sie den großen Fragen des Lebens gewidmet wird, umso besser! Freie Zeit ist eine kostbare Sache, die zu Unrecht abgewertet wird. Sie sinnstiftend zu nutzen, gehört zu den Herausforderungen eines gelingenden Lebens. Und dafür ist das Freizeitvergnügen Kultur ein wichtiges Mittel, auch wenn andere daran hart arbeiten.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell