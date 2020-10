Allgemeine Zeitung Mainz

Viele Chancen

Kommentar von Achim Preu zum Büro der Zukunft

Mainz (ots)

Die Nervosität auf dem Markt für Büroimmobilien ist greifbar. Denn die Pandemie hat vieles verändert - auch die Arbeitswelt. Schließlich klappt es mit dem Homeoffice, wo immer das möglich ist, durchweg gut. Es gilt fast schon als neues Normal. Während viele Arbeitnehmer das beibehalten wollen - Flurfunk geht ja auch digital - sind manche Chefs noch immer nicht völlig überzeugt. Trotz hoher Effizienz und guter Qualität. Und ungeachtet des unumkehrbaren Trends, dass Präsenzarbeit durch die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit zurückgedrängt wird. Wenn manche Unternehmen gleichwohl ihre Mietverträge verlängern, ist das der Marktlage geschuldet und günstigen Konditionen. Denn selbst wenn viele künftig nicht mehr ins Büro kommen, die anderen brauchen mehr Sicherheitsabstände. Boomzeiten aber sind wohl definitiv passe. Profiteure könnten kleinere Standorte sein, die den Frankfurter Hochpreisbüros das Wasser abgraben: Wiesbaden, Darmstadt, Mainz. Der Schreibtisch in der Firma ist nämlich nicht tot. Aber unwichtiger geworden. Was zur Digitalisierung des Wirtschaftens passt. Und zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung: durch weniger Verkehr und mehr Chancen auf bezahlbares Wohnen in der City. Das ist doch was!

