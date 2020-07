Allgemeine Zeitung Mainz

Unerlässlich

Kommentar von Ute Strunk zu verpflichtenden Corona-Tests

Mainz (ots)

Die Corona-Krise fordert uns immer wieder neu. Erst mussten wir alle zu Hause bleiben und Abstand halten, dann haben wir Masken aufgesetzt und jetzt werden wir verpflichtet, uns auf Corona testen lassen, wenn wir von einer Reise aus einem Risikogebiet zurückkommen. Das ist angesichts der Infektionszahlen in den betroffenen Ländern eine konsequente Entscheidung, wenn wir eine zweite Pandemiewelle und einen erneuten Lockdown vermeiden wollen. Auf freiwilliger Basis wäre die Gefahr zu groß gewesen, dass sich zahlreiche Urlauber nicht testen und Infektionswege nicht mehr nachverfolgen lassen. Ein Risiko für die Allgemeinheit, das wir nicht eingehen dürfen. Wenn uns die Krise eins gelehrt hat, dann ist es das: Wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen - in jeder Hinsicht, auch wenn dies mit Einschränkungen verbunden ist. Es sollte alles dafür getan werden, damit sich das Virus nicht weiterverbreitet und die Infektionsketten unterbrochen werden. Dazu sind die Tests unerlässlich. Es gibt die Diskussion darüber, warum man Reisende aus Risikogebieten für den Test nicht selbst zur Kasse bittet. Denn wer so "leichtsinnig" ist, solche Ziele anzusteuern und eine Flugreise bezahlen kann, sollte auch noch Geld für den Corona-Test übrig haben. Dass die Bundesregierung auf eine solche Selbstzahlung verzichtet hat, dürfte auch eine taktische Entscheidung gewesen sein - es ist bereits ein großer Schritt, die Menschen zum Test zu verpflichten.

