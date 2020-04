Allgemeine Zeitung Mainz

Abenteuerlich

Kommentar von Thomas Ehlke zur Schulöffnung

Mainz (ots)

Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Diese alte Fußballerweisheit wird nun auch in den Schulen zum Maß aller Dinge. Denn hier werden die von der Politik ersonnenen Schritte zur schrittweisen Öffnung der Schulen auf ihre Alltagstauglichkeit überprüft. Zunächst geht es nur um Abschluss- und Übergangsklassen. Viele Schulen stoßen jedoch damit schon an organisatorische und räumliche Grenzen. Die Kultusministerkonferenz setzt mit ihrem Rahmenkonzept nun sogar noch eins drauf: Bis zu den Sommerferien sollen alle Schüler zumindest tageweise zum Unterricht in die Schule zurückkehren können. Ein abenteuerliches Ziel. Zweifel an dessen Erreichung sind allemal berechtigt. Die Schulen gehörten zu den ersten Einrichtungen, die wegen der Pandemie geschlossen wurden, nun sind sie ein Prüfstein zurück in das gewohnte Alltagsleben. Schüler und Lehrer als Versuchskaninchen? Diesen Vorwurf weist die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz zurück. Dennoch sind die Schulen unbestritten in einer Vorreiterrolle. Eine Rolle, die obendrein mit Ungereimtheiten behaftet ist. Etwa die Frage nach der Anwendung der Kontaktsperre, wenn 15 Schüler und ein Lehrer in einem Raum zusammenkommen. Das Papier der Kultusminister ist deshalb vor allem eins: ein Signal an die Eltern. Viele warteten sehnlichst darauf, weil die Betreuungsfrage ihrer Kinder mit jedem weiteren Tag, an dem die Schulen geschlossen sind, drängender wird. Die Politik hat geliefert. Wie tauglich ihr Plan ist, wird die Praxis zeigen. Die Wahrheit liegt auf dem Platz.

