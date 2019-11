Allgemeine Zeitung Mainz

Allgemeine Zeitung Mainz: Vorsicht

Kommentar von Ralf Heidenreich zum Black Friday

Mainz (ots)

Was waren das noch für Zeiten, als Sommer- und Winterschlussverkauf die Nation zur großen Schnäppchenjagd riefen. Die Kampagnen gibt es zwar nach wie vor, doch sind sie heute eher nur eine Randnotiz. Das wirklich große Geschäft wird an importierten Sonderverkaufstagen gemacht. Sie heißen Black Friday, Cyber Monday (beide USA) oder Singles Day (China). Eines haben sie gemein: Von ihnen profitieren in erster Linie die großen Online-Händler. Die Aktionen sind derart erfolgreich, dass aus Aktionstagen nicht selten Wochen werden. Klar, dass über solch lange Zeiträume die großen Rabattversprechen aus der Werbung der Realität häufig nicht standhalten können, schließlich wollen die Internet-Händler gut verdienen. Es gibt sie zwar, die Superschnäppchen, aber sie sind die Ausnahme und nicht die Regel. Man muss sie suchen und die Angebote genau prüfen. Rabattaktionen aktivieren unser Belohnungssystem, wirken im Unterbewusstsein. Nur wer sich dessen bewusst ist und seine Shopping-Tour im Internet genau plant, hat Chancen, wirklich einen guten Deal zu machen.

