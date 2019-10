Allgemeine Zeitung Mainz

Allg. Zeitung Mainz: Fehlschlüsse

Kommentar von Christian Matz zur CDU

Mainz (ots)

Die Sozialdemokratisierung der CDU, sie schreitet munter voran - gemeinsam ist beiden Parteien neben der programmatischen Annäherung offensichtlich auch die Lust am steten Niedergang. Anders ist der Ruf in der CDU nach einer Urwahl bei der Kanzlerkandidatenfrage nicht zu verstehen. Hier wie dort ist es der Parteinachwuchs, der den Streit zusätzlich anheizt, hier wie dort in der Annahme, dass dieser Streit zum Erfolg führt. Dazu allerdings, und das ist der gemeinsame Fehlschluss, bräuchte es auch eine überzeugende, tatsächlich Erfolg versprechende Alternative zur jeweiligen Parteichefin. Trotz der schlechten Umfragewerte für Annegret Kramp-Karrenbauer ist diese nicht in Sicht. Andauernde Auseinandersetzungen aber schrecken Wähler ab. Friedrich Merz hätte eine Alternative sein können; aber dieser Richtungsstreit wurde schon bei der Wahl zum Parteivorsitz entschieden. Ihn als Kanzlerkandidaten auf den Schild zu heben, würde den größeren, AKK-freundlichen Teil der Partei vergrätzen, und ob er bei den Wählern insgesamt besser abschneiden würde, ist zu bezweifeln. Weitere Kandidaten: Jens Spahn, der sich zurückhält und auf seine Chance in ein paar Jahren wartet; Armin Laschet, der in der bundesweiten Wahrnehmung noch keine Strahlkraft besitzt; und, tatsächlich, Markus Söder. Dass der CSU-Chef inzwischen - als Außenseiter - mit erwähnt wird, sagt einiges über dessen Deeskalierungskurs aus, aber noch mehr über die Lage bei der Schwesterpartei. Ein Lichtblick bleibt für die CDU: Auch wenn sie sich noch so sehr bemüht, die SPD wird sie in Sachen Niedergangssehnsucht in diesem Parteileben nicht mehr einholen.

