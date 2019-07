Allgemeine Zeitung Mainz

Allg. Zeitung Mainz: Umdenken

Kommentar von Alexandra Eisen zu Gewalt an Schulen

Mainz (ots)

Ein Großteil der Schulen in Deutschland ist schlecht gerüstet für die Herausforderungen der Lebenswirklichkeit. Vor allem drei Faktoren bestimmen das aktuelle Bild. Erstens: Die pädagogischen Anforderungen werden durch den Zuzug von Flüchtlingen verstärkt, das trifft vor allem die Grundschulen. Zweitens: In immer mehr Familien sind beide Elternteile berufstätig, die Kinder deshalb viele Stunden eines Tages in der Ganztagsschule. Drittens: Die Digitalisierung setzt Kinder und Jugendliche einer Vielzahl von Ablenkungen, Einflüssen und auch einer Brutalität aus, die kaum noch zu kontrollieren ist. Eine Gemengelage, die bei Lehrern und Eltern zu Überforderung führt. So verwundert es nicht, wenn Gewalterfahrungen auch in den Schulen zunehmen. Dies darf nicht abgeschwächt werden nach dem Motto: "Früher gab es auch schon Hänseleien und Schläge". Das war schon "früher" nicht akzeptabel. Das Leben der Kinder findet heute zu einem Großteil in der Schule statt, viele Probleme verlagern sich dorthin, die "Kontrolle" durch Eltern wird geringer. Gesellschaft und Politik und damit auch die Schule müssen auf die Veränderungen reagieren. Schulen müssen deshalb noch stärker zu einem Ort werden, der außer dem klassischen Lernstoff soziale und emotionale Kompetenz vermittelt und sich als Erziehungsbegleiter versteht. Das geht nicht ohne Unterstützung der Eltern. Das geht aber auch nicht ohne ein Umdenken, was räumliche und personelle Ausstattung, pädagogische Konzepte und das Selbstverständnis von Lehrern betrifft. Die Flucht gut situierter Eltern an Privatschulen, deren Zahl in Deutschland stetig wächst, ist ein Warnsignal.

