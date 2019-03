Allgemeine Zeitung Mainz

Allg. Zeitung Mainz: Abwracken

Christian Matz zur Gorch Fock

Mainz (ots)

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kann nichts für den baulichen Zustand eines mehr als 60 Jahre alten Segelschiffes. Aber sie ist die politisch Verantwortliche für den heutigen Zustand der Bundeswehr. Dieser ist in Bezug auf die Ausstattung erbärmlich, den Aufgaben der Truppe nicht angemessen und eine Zumutung für Soldaten und Bedienstete. Fahrzeuge, die nicht fahren, Flugzeuge, die nicht fliegen, Schiffe, die nicht schwimmen - zu Lande, in der Luft und zu Wasser ist einiges marode, in der Ausrüstung und im System Bundeswehr. Viele Altlasten hat von der Leyen von ihren Vorgängern geerbt - darunter die Umsetzung der Bundeswehrreform -, verbessert hat sich unter ihrer Führung wenig bis nichts. Die anhaltende Pannenserie ist peinlich in Inland und Ausland, die Affäre um explodierende Kosten für externe Berater extrem teuer. Und nun die Gorch Fock, die für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr von geringer Bedeutung ist, die aber bestens als Symbol dafür dient, dass eine Ministerin ihren Laden nicht in den Griff bekommt. Von zehn Millionen sind die angepeilten Sanierungskosten auf 135 Millionen Euro gestiegen - zu vermitteln ist das niemandem mehr. Und niemand weiß, ob es dabei am Ende bleibt. Die Misswirtschaft ist offensichtlich, der Vorwurf von Korruption und Untreue steht im Raum. Die Gorch Fock hat zweifellos Bedeutung für die Traditionspflege und für Repräsentationszwecke; aber das rechtfertigt nicht, den schon ausgegebenen zig Millionen Euro immer noch weitere Millionen hinterherzuwerfen. Als Stolz der Marine hat das Schiff längst ausgedient. Die Gorch Fock gehört abgewrackt.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell