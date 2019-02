Allgemeine Zeitung Mainz

Allgemeine Zeitung Mainz: Die Guten

Kommentar von Mario Thurnes zu BGH und Diesel

Mainz (ots)

Mit dem Rechtsstaat ist es wie mit einem guten alten Hollywood-Film: Zwischendrin kommen dem Beobachter Zweifel, ob sich die Guten durchsetzen - aber am Ende gewinnen sie. In Sachen Abschalteinrichtungen ist das Happy End noch nicht erreicht. Aber allmählich kommen die Verbraucher zu ihrem Recht: Zuallererst die, die eine Klage gegen VW eingereicht haben. Denn der Konzern schließt großzügig Vergleiche mit ihnen. Der Eindruck, die Wolfsburger Autobauer wollten einen höchstrichterlichen Spruch um jeden Preis verhindern, drängt sich auf. Dass sie dazu allen Grund haben, hat die Äußerung des Bundesgerichtshofes gezeigt: Illegale Abschalteinrichtungen seien Sachmängel. Das mag manchen zu wenig sein. Sie sehen darin sogar Betrug. Es ist aber in seiner Wirkung nicht zu unterschätzen. Denn spätestens jetzt sollte jedem betroffenen Kunden klar sein, dass er Rechte hat und sich die auch sichern kann. Die VW-Taktik, so lange zu mauern, wie es irgendwie geht, könnte dann in sich zusammenbrechen. Es ist schon schlimm genug, wenn ein Konzern so agiert. Umso schlimmer bei einem Konzern, der so eng mit dem Staat zusammenhängt. Die Politiker, die dahinter stehen, springen den Kunden nicht bei. Die Frage ist berechtigt, ob sie noch zu den Guten gehören.

