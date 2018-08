Mainz (ots) - Wer in Europa von einer Flüchtlingskrise spricht, von einer "Welle" und einem "Ansturm", der nicht zu bewältigen sei, der möge seinen Blick nach Bangladesch richten. Dort spielt sich - ohne die Herausforderungen auf unserem Kontinent zu verharmlosen - tatsächlich ein Drama ab, eine Katastrophe. Das selbst bitterarme Bangladesch nimmt knapp eine Million Menschen aus Myanmar auf, die dort vor Totschlag, Vergewaltigung, brutaler Unterdrückung geflohen sind. Beobachter sprechen von einem Völkermord an den Rohingya, doch die internationale Gemeinschaft schaut tatenlos zu; jedenfalls geschieht nichts Wirkungsvolles, was dem Einhalt gebieten könnte. Bloße Vorwürfe von UN-Menschenrechtsexperten und EU-Einreisesperren für hohe Militärs sind jedenfalls zu wenig. Ausgerechnet Facebook, die wichtigste Nachrichtenseite in Myanmar, setzt nun ein Zeichen und sperrt den Oberbefehlshaber. Jahrelange Hetze und Hass aber haben ihr Werk schon getan. Ausweglos und perspektivlos, dies ist wohl die zutreffende Beschreibung für die Lage der in Bangladesch Gestrandeten. Zwar scheint die Verpflegung aufgrund des Engagements von Hilfsorganisationen einigermaßen gesichert, doch eingesperrt im Lager, ohne Aussicht auf Arbeit, ohne Schulen gibt es keine Hoffnung. Bangladesch will die Rohingya nicht behalten, Myanmar will sie nicht zurück. Desillusionierend ist der Blick auf Aung San Suu Kyi, entzauberte Hoffnungsträgerin für ein friedliches Myanmar. Sie ist unfähig und unwillig, den Rohingya beiseite zu stehen. Die Friedensnobelpreisträgerin ist der Auszeichnung unwürdig.

