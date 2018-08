Mainz (ots) - Was war das für ein Geschrei, als die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) jüngst in den Mittelpunkt eines Skandals geriet, der - so der Stand heute - allem Anschein nach gar keiner ist. Von Korruption in ungeahntem Ausmaß war die Rede, von Unfähigkeit, Überforderung und System- bis hin zu Staatsversagen. Die Diskussion um den angeblichen Asylbetrug war nicht zuletzt der Boden für eine zunehmend geisterfahrende CSU, deren oberster Chef immer aggressiver auftrat und der die Republik in die schwerste Regierungskrise seit Jahren stürzte. Und warum die ganze Aufregung um die Bremer Bamf-Außenstelle? Wegen einer, wie sich jetzt abzeichnet, vergleichsweise geringen Zahl von zu Unrecht erteilten Asylbescheiden; ein Missstand, der unbedingt abgestellt werden muss(te), ganz sicher, der aber nicht auf kollektives Versagen schließen lässt. Der Vorgang zeigt, dass in der öffentlichen Diskussion dringend abgerüstet werden muss. Es gibt mehr als Schwarz und Weiß, dazwischen liegen einige Grautöne; so wie 2015, zu Beginn des Flüchtlingszustroms, die Hoffnungen auf schnelle, problemlose Integration viel zu blauäugig waren, so taumelt das Land heute natürlich nicht am Abgrund, auch wenn fremdenfeindliche Kreise dies glauben machen wollen. Populisten, die ein begrenztes Problem zum Riesenskandal aufpumpen, begegnet man am besten mit nüchterner, unaufgeregter Information. Und hier, und dies ist der selbstkritische Teil, sind die Medien gefragt, die mitunter leider auch der Versuchung erliegen - wie in diesem Fall -, der interessengeleiteten Interpretation ebenjener Populisten auf den Leim zu gehen.

