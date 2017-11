Mainz (ots) - Es gibt in Mitteleuropa nicht selten Koalitionsverhandlungen, die ziehen sich über viele Monate - und enden dann im Nichts. Was sind da vier oder fünf Wochen, die sich die Protagonisten in Berlin geben? Wobei "sich geben" in mehrfacher Hinsicht zutrifft. Wo steht geschrieben, dass Sondierungen flott von der Hand gehen müssen? 2009 erwies sich die propagierte schnelle schwarz-gelbe Traumhochzeit am Ende als ziemlicher Rohrkrepierer. Und wer hat behauptet, solche Gespräche seien einfach? Oder gar vergnügungssteuerpflichtig, weil man sich auf Ministerposten freuen dürfe? Heißt: Es wird noch bitterhart. Ein Scheitern der Gespräche wäre eine Sensation, aber es gibt fast nichts, was es nicht gibt im Leben. Die Grünen haben schon beim Verbrennungsmotoren-Stopp nachgegeben. Wenn sie jetzt noch beim Familiennachzug und/oder beim Braunkohlen-Ende Federn lassen, haut ihnen ihre Basis das Koalitionspapier mit Karacho um die Ohren. Der Grünen-Hauptkonkurrent heißt CSU und befindet sich im absoluten Ausnahmezustand. Seehofer-Dämmerung. Söder ante portas. Landtagswahl 2018. Kein Wunder, dass die Christsozialen fürchten, jeder Millimeter Zugeständnis werde ihnen von ihrer Basis als unverzeihliche Kapitulation ausgelegt. Rein faktisch wird man konstatieren, dass der Familiennachzug gebremst, die Beseitigung von Klima-Killern dagegen forciert werden muss. Aber es kann sein, dass die Gesichtswahrung die Fakten ziemlich in den Hintergrund drängt. Es kann sein, dass es Neuwahlen gibt. Demokratie ist bisweilen sehr anstrengend - aber absolut alternativlos.

