Mainz (ots) - Ein Stromausfall von gerade einmal 20 bis 90 Minuten hat der Rhein-Main-Region gezeigt, wie viel an der Energiezufuhr hängt, die für uns so selbstverständlich ist. Da geht es nicht nur um ausfallendes Licht, das mit ein paar Kerzen zu beheben wäre oder den Wechsel vom elektrischen Rasierer zur guten alten Nassrasur. Schon der Ausfall von Ampelanlagen ist hochgefährlich. Und auch der Einsatz von Polizeikräften bei zahlreichen Fehlalarmen könnte dann kritisch werden, wenn Beamte an anderer Stelle fehlen - und dies von kriminellen Kräften ausgenutzt würde. Die Schäden für die Wirtschaft können auch bei einem Stromausfall von gerade mal zwanzig Minuten gravierend sein, wie das Beispiel des Mainzer Unternehmens Schott zeigt, wo ein Millionenschaden entstanden ist. Die gute Nachricht ist: Die Notfallpläne haben offensichtlich funktioniert und auch die Bürger haben besonnen reagiert. Wer den 2012 erschienenen Roman "Blackout" von Marc Elsberg gelesen hat, dürfte am Donnerstag dennoch kurz zusammengezuckt sein. Der fiktive Roman, immerhin zum "spannendsten Wissensbuch des Jahres 2012" gekürt, schildert sehr eindrucksvoll und großartig recherchiert die dramatischen Folgen eines mehrere Tage andauernden Stromausfalls, bei dem schon nach kürzester Zeit das komplette System und mit ihm die menschliche Moral zusammenbricht. Ein Horrorszenario, im Buch bewusst herbeigeführt von Terroristen, die Sicherheitslücken im computergesteuerten System ausgenutzt haben. Das Buch macht ebenso wie der aktuell nur kurze Ausfall deutlich, wie abhängig unsere Leben bis in den letzten Winkel hinein von funktionierenden Stromnetzen ist.

