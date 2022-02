The Walt Disney Company GSA

REWE startet die erste BrandLoyalty Kundenbindungsaktion mit National Geographic gebrandeten Outdoor-Produkten in Deutschland

Ab heute bis zum 28. Mai 2022 können REWE Kundinnen und Kunden in Deutschland Treuepunkte sammeln und diese bis zum 11. Juni 2022 gegen hochwertige National Geographic gebrandete Outdoor-Produkte einlösen. Beide Partner kommen damit der wachsenden Sehnsucht nach Outdoor-Abenteuer nach und statten Kundinnen und Kunden mit der bestmöglichen Kollektion aus. Von Stirnlampen, Multitools, Schlafsäcken bis zu verschiedenen Rucksäcken findet man schlichtweg alles, was man dafür braucht. Denn Abenteuer müssen heutzutage nicht weit weg sein, sie können auch vor der eigenen Haustür stattfinden.

Mit diesen tollen Outdoor-Produkten sind große und kleine, junge und alte Entdeckerinnen und Entdecker bestens gerüstet, um die überwältigende Natur selbst zu erleben und die Welt auf ganz neue Weise zu entdecken. Weiter voran durch Wald, Wiesen und über Berge, gemütlich abends neben dem Lagerfeuer sitzend den unbekannten Geräuschen der Nacht lauschen oder beim Blick in den Sternenhimmel die Alltagssorgen vergessen und sich neu inspirieren lassen - egal für welches Abenteuer man sich entscheidet, in jedem Fall können sich Outdoor-Fans auf die Qualität und Funktionalität jedes Artikels der National Geographic Kollektion verlassen.

Alle Artikel sind im ansprechenden Unisex-Design gestaltet und somit für jeden geeignet. Bei der Entwicklung der National Geographic Outdoor-Produkte wurde auch auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit geachtet. Alle Taschen und Rucksäcke tragen die Green Product Mark Zertifizierung des TÜV Rheinland und die Textilien dieser Artikel bestehen zu 100% aus recyceltem PET. Die Edelstahl-Produkte, wie z.B. die Trinkflaschen sind eine langlebige und robuste Alternative zu Kunststoff-Artikeln. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden gleich doppelt. Zusätzlich zu jeder eingelösten Prämie dürfen sie sich auch über einen Rabattcoupon in Höhe bis zu 100 EUR für ihre nächste Reise mit REWE Reisen freuen.

Marc Becker-Floris, General Manager für Disney Consumer Products Games and Publishing in GSA:

"Wir freuen uns sehr, dass wir es gemeinsam mit BrandLoyalty geschafft haben, dieses großartige Kundenbindungsprogramm mit National Geographic gebrandeten Produkten bei REWE in Deutschland umzusetzen. Wer sehnt sich aktuell nicht nach Erlebnissen und Abenteuern? Vom Wurf-Zelt über den Schlafsack, Trinkflaschen und Brotdosen bis hin zum Tages- oder Reise-Rucksack: Die Kollektion bietet alles für neugierige Abenteurer, die Lust darauf haben, die Natur um uns herum zu entdecken, neue Wege zu finden und jeden Moment zu genießen.

Darüber hinaus unterstützt jeder Kauf eines National Geographic Produkts die Non-Profit-Organisation National Geographic Society bei der Finanzierung ihrer Arbeit in Wissenschaft, Forschung, Naturschutz und Bildung. Die National Geographic Society ist eine der weltweit größten Non-Profit-Organisationen. Seit über 130 Jahren unterstützt National Geographic wichtige Forschungs- und Naturschutzprojekte weltweit und inspiriert mit faszinierenden Bildern und Geschichten dazu, die Welt zu entdecken und unseren Planeten zu schützen."

Mehr Infos unter natgeo.com/info bzw. in beigefügter Broschüre.

"Wir starten in das Frühjahr, in dem wir unseren Kundinnen und Kunden Lust auf Outdoor-Aktivitäten machen. Ob Familienwanderung oder Mountainbike-Tour, die Ausrüstung von National Geographic macht kleine und große Abenteuer mit. Besonders wichtig ist uns dabei die Nachhaltigkeit der Produkte. Denn REWE beschäftigt sich schon lange mit dem Thema und hat sich zum Ziel gesetzt, die Sortimente immer ökologischer und sozialverantwortlicher zu gestalten", sagt Philipp Hohmann, Head of Brand Marketing bei REWE.

