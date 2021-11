The Walt Disney Company GSA

Disney feiert gemeinsam mit Stiftung Lesen am 19. November 2021 das große "Disney Prinzessin Vorlesefest"

Am 19. November werden die Disney Prinzessinnen Teil des Bundesweiten Vorlesetags, einer Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Dafür lesen berühmte Lesepaten, wie beispielsweise Moderatorin und Schauspielerin Nina Bott oder Sängerin Leslie Clio, die auch den Song zur Disney Prinzessin Kampagne "Ich flieg los" singt, Geschichten aus der vom Carlsen Verlag veröffentlichten gebundenen Ausgabe der Geschichtensammlung "Disney: Tales of Courage and Kindness - 14 Heldinnen mit Mut und Herz" vor. Kinder haben dabei die Möglichkeit das Ganze in der Disney Prinzessin Playlist im YouTube-Kanal von Disney Junior am 19. November ab 10 Uhr live zu verfolgen.

Besonders zauberhaft wird der Tag durch die unterschiedlichen und ganz besonderen Locations an denen sich die Lesepaten begeben, um ihre Vorlesestunden noch magischer zu gestalten.

Den Auftakt feiert das fantastische Abenteuer von Arielle, das die beliebte Musical-Darstellerin Elisabeth Hübert vorliest. Neben einer tollen Geschichte können sich die Fans auch auf eine beeindruckende Kulisse mit dem Hamburger Museumsschiff der Rickmer Rickmers freuen. Moderatorin und Schauspielerin Nina Bott liest aus dem Hamburger Planetarium eine spannende neue Geschichte von Rapunzels Träumen vor, die mit Hilfe eines pensionierten Linsenbauers eine Sternwarte mit einem riesigen Teleskop erbauen möchte. Kulinarisch wird es bei der Geschichte von Prinzessin Tiana. Tiana führt in der Geschichte ihr eigenes Restaurant mit dem Namen Tiana's Palace. Passend dazu liest TV-Koch Nelson Müller die Geschichte aus seinem eigenen Restaurant Müllers auf der Rü. Belle liebt das Lesen. Durch Geschichten reist sie an neue Orte, lernt neue Menschen kennen und sieht die Dinge aus einer neuen Perspektive. Sängerin Leslie Clio umgibt sich daher am Vorlesetag mit vielen Büchern in einem verwunschenen, alten Antiquariat am Gendarmenmarkt in Berlin und liest die Geschichte von Belle. Außerdem wird die "Tier Duell" Rätselqueen Patricia Strasburger vom Theater am Gärtnerplatz in München ein ganz besonderes Cinderella Abenteuer vorlesen. Zum Abschluss geht es in die "Tiefsee". Disney Channel Moderator Beni Weber hat sich für die Geschichte "Arielle - Meerglanz" extra unter Wasser begeben und bietet einen ganz besonderen Vorlese-Moment.

Auch nach dem 19. November werden die Clips weiter auf YouTube verfügbar sein.

Deutschlands größtes Vorlesefest steht in diesem Jahr unter dem Motto "Freundschaft und Zusammenhalt". Aus diesem Grund bieten sich die Geschichten rund um die Disney Prinzessinnen besonders an, da sie nicht nur unterhalten, sondern den Kindern auch wichtige Werte wie Mut, Freundschaft, Freundlichkeit oder respektvollen Umgang mit Mensch und Natur vermitteln. In einer internationalen Umfrage der Walt Disney Company vom März 2021 gaben 94% der 500 befragten Eltern mit Kindern im Alter von drei bis acht Jahren in Deutschland an, dass Vorlesen ein fester Bestandteil im Tagesablauf ist. Darüber hinaus haben die Disney Prinzessinnen eine besondere Vorbildfunktion, da sie aus Sicht der Eltern für Freundlichkeit (60%), Ehrlichkeit (50%) und Mut (48%) stehen. Somit ist der Vorlesetag die ideale Gelegenheit diese wichtigen Eigenschaften zu kombinieren. Neben dem Buch gibt es ab Herbst auch neue Disney Prinzessinnen Produkte, mit denen die kleinen Disney Prinzessinnen Fans ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ebenfalls tolle Abenteuer wie Arielle, Pocahontas oder Belle nachspielen oder erleben können.

Disney Prinzessin Playlist im YouTube-Kanal von Disney Junior: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbPO-7IrXtXXkGGFxfG3Wrh2oywQQ2iB_

