The Walt Disney Company GSA

Frauenpower und tierische Abenteuer

Die Primetime im September im Disney Channel

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die filmstarke Primetime im September geht in die dritte Woche und auch hier sind wieder jede Menge Klassiker, oscarprämierte Meisterwerke und Ohrwürmer garantiert! Der Disney Channel steht für familienfreundliche Unterhaltung und bildet mit außergewöhnlichen Filmen und Serien ab 20.15 Uhr die perfekte Grundlage für gemütliche Abende vor dem Fernseher! Der Münchner Sender bietet im September ein vielfältiges Programm für die beste Abendunterhaltung. Dienstags, donnerstags, freitags und samstags heißt es: volle Ladung Spielfilme!

Frauenpower und starke Tiere

Die letzte Woche der Primetime Highlights birgt noch einmal ein Potpourri an Variationen des Filmgenusses. Den Start macht Sandra Bullock in der Romanze "Eine zweite Chance", in der eine ehemalige Schönheitskönigin von ihrem Ehemann verlassen wird und dann ihre Jugendliebe wieder trifft - Taschentücher bereithalten! Anschließend übernehmen die Olsen-Zwillinge mit der am 'doppelten Lottchen' angelehnten Komödie "Eins und ein macht vier", mit Steve Guttenberg und Kirstie Alley in den Hauptrollen. Am Samstagabend kommt dann ein wahrer Klassiker zu Ihnen nach Hause, der, neben vielen weiteren Auszeichnungen, 1995 den Oscar® in der Kategorie "Beste Filmmusik" und "Bester Song" mit nach Hause nahm: "Der König der Löwen". Folgen Sie Simba, Nala, Timon und Pumbaa auf ihrer ikonischen und legendären Reise zum Königsfelsen. Bevor dann ein weiterer Animationshit das heimische Gefilde erobert, kapert Whoopi Goldberg in ihrer ikonischen Rolle der Loungesängerin getarnt als Nonne, die nicht nur das Kloster aufmischt, Ihr Wohnzimmer und bringt Ihnen den göttlichen Groove bei mit den beiden Klassikern "Sister Act - Eine himmlische Karriere". Am Donnerstagabend folgt dann direkt "Sister Act - In göttlicher Mission". Davor wird "Bolt - Ein Hund für alle Fälle" am Freitag den eigenen Fernseher zum Glühen bringen, denn die mutige Fellnase muss sich nicht nur vor der Kamera als wahrer Superheld erweisen, sondern auch im wahren Leben. Auch in dieser Woche bietet der Münchner Sender ein abwechslungsreiches Abendprogramm, das die kürzer werdenden Tage zu einem stimmungsvollen Ausklang führt.

Nachfolgend ein Überblick über die kommenden Highlights in der neuen Primetime im Disney Channel:

Dienstag, 14.09.21:

20:15 Eine zweite Chance

Donnerstag, 16.09.21:

20:15 Eins und eins macht vier

Freitag, 17.09.2021

20:15 Robots

Samstag, 18.09.21

20:15 Der König der Löwen (1994)

Dienstag, 21.09. 2021

20:15 Save the Last Dance

Donnerstag, 23.09.21

20:15 Sister Act - Eine himmlische Karriere

Freitag, 24.09.21

20:15 Bolt - Ein Hund für alle Fälle

Donnerstag, 30.09.21

20:15 Sister Act 2 - In göttlicher Mission

Mehr Infos auf der Website: www.DisneyChannel.de

Facebook: www.facebook.com/DisneyChannelDeutschland

Instagram: www.instagram.com/disneychannel

Über den Disney Channel

Der frei empfangbare Disney Channel konzentriert das Programmangebot - darunter TV-Premieren, Serien, Filmklassiker und lokal eigenproduzierte Formate - tagsüber auf Kinder, am Abend stehen Familien und insbesondere Erwachsene im Fokus. Weitere Infos unter www.DisneyChannel.de.

Original-Content von: The Walt Disney Company GSA, übermittelt durch news aktuell