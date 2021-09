The Walt Disney Company GSA

Neue Herausforderungen, Neue Action!

"Die BENI CHALLENGE - STAFFEL 5" - ab 11. September im Disney Channel

Achtung und auf die Plätze: Fertig? Es geht wieder los! Beni ist zurück. Ab dem 11. September zeigt der Disney Channel jeden Samstag um 10 Uhr die inzwischen fünfte Staffel der actionreichen, ausgefallenen und humorvollen Sendung DIE BENI CHALLENGE. In den spannenden Episoden des Original-Formats des Münchner Senders stellt sich der beliebte Moderator Benedikt Weber erneut einer Reihe von außergewöhnlichen Aufgaben, die von den jungen Zuschauern höchstpersönlich eingereicht wurden. Und die Ideen dafür sind mal wieder grenzenlos! Umso mehr benötigt Beni eine ganze Menge Mut, ein Quäntchen Glück und sprudelnde Kreativität, damit er die Herausforderungen meistern kann. Doch der abenteuerlustige Moderator wäre nicht Beni, wenn er sich diesen nicht stellen würde.

Folge für Folge zeigt sich auch in Staffel Fünf: Manchmal lohnt es sich, Risiken einzugehen und neue Dinge auszuprobieren. Die Challenges, die durch den Zufallsgenerator der künstlichen Intelligenz SILLY ausgewählt werden, garantieren abenteuerliche Missionen und interessante Experimente. Schafft Beni es beispielsweise einem Löwen die Mähne zu kämmen oder einen echten T-Rex zu streicheln? Kann er einen Tag ganz ohne Zucker leben und ist es für ihn möglich, mit einer Drohne zu fliegen? Bald werden wir die Antworten auf diese und andere Fragen haben. Denn er stellt sich allen Challenges und versucht jede Aufgabe mit hundertzehn Prozent Einsatz zu lösen. Mit Vorstellungskraft, Energie und meistens auch furchtlos nimmt er die Herausforderungen an. Nicht nur Fans der Show sollten sich die fünfte Staffel demnach auf keinen Fall entgehen lassen.

Zum Inhalt der Serie:

Was in dieser Show passiert, bestimmt ihr! In "Die Beni Challenge" stellt sich Benedikt Weber scheinbar unmöglichen Herausforderungen der Zuschauer. "Geht nicht, gibt's nicht" - und das ist garantiert! Ob er es wohl schaffen wird einem Löwen die Mähne zu kämmen oder mit einer Drohne zu fliegen? Oder blüht Beni am Ende eine Strafaufgabe von der künstlichen Intelligenz SILLY?

Jetzt einen ersten Blick auf die 5. Staffel werfen:

https://youtu.be/l3-PrLD7zNE

Sendehinweis:

DIE BENI CHALLENGE - STAFFEL 5, ab dem 11. September, immer samstags um 10.00 Uhr im Disney Channel

Alte Folgen von DIE BENI CHALLENGE gibt es jetzt auch auf dem Streaming-Service Disney+ zum nochmal Schauen und weiteren Mitfiebern.

